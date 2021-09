– Mange gilde minner har gått tapt, men det viktigste er at farmor kom seg ut

Natt til fredag ble hjemmet til en 96 år gammel kvinne totalskadd i en brann. – Det er et under at hun kom seg ut, sier barnebarnet Alf Eirik Stangeland.

