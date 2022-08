Motvind Norge: – Strup utenlandskablene – ingen må tro at vi holder ut sånne høye strømpriser i lengden

Slik er situasjonen i Blåsjø nå. Den kunstige innsjøen i Suldal er Nord-Europas største kraftmagasin med et energiinnhold på 7,8 TWh (milliarder kWh).

– Utenlandskablene er en forbannelse, sier Motvind Norge-profilen Eivind Salen om at det hittil i år er eksportert nesten 6 milliarder kilowattimer fra Sørvest-Norge (NO2) til utlandet selv om fyllingsgraden er rekordlav.

Tor Inge Jøssang Journalist

– Kraftmagasinene er tømt. Kraftprodusentene får mer penger for vannet, når det er lite igjen. I hele vinter, og hele fjor, har de tappet til rekordlave nivå. Da må vi betale blodpris for strømmen. Dette kommer til å fortsette for det gigantiske markedet i England og Tyskland er umettelig. Systemet er fullstendig ute av kontroll, sier Sandnes-mannen Eivind Salen, tidligere leder, nå rådgiver i Motvind Norge.

I alle år holdt strømprisene i Sør-Norge og Nord-Norge følge. Men etter at de to utenlandskablene til Tyskland og England ble åpnet, har prisene skilt lag og gått til himmels i sør.