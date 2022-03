Politiet øker kapasiteten: Nå blir det lettere å skaffe nytt pass

I det siste har det nærmest vært umulig å få time til å skaffe seg nytt pass. Nå tar Sør-Vest politidistrikt grep.

I fjor oppfordret Sør-Vest politidistrikt innbyggerne til å fornye pass som hadde gått ut på dato, selv om de ikke hadde planlagt en reise i næreste fremtid. Bakgrunnen var at rundt 50.000 innbyggere hadde ugyldige pass, noe som er naturlig etter en periode med lav reiseaktivitet. Det gav politiet grunn til å tro at det ville bli utfordrende å skrive ut nye pass til alle som trengte det når reiserestriksjonene ble lettet. En god del innbyggere har tatt oppfordringen, men fortsatt er det mange som har behov for nytt pass.

Nå gjør Sør-Vest politidistrikt tiltak for å sike at flere får pass før de skal ut og reise.

Dette opplyser Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding fredag.

– Alle våre sju passlokasjoner vil nå øke produksjonen av reisedokumenter. Det legges ut nye timer på politiets nettsider hver mandag og onsdag i tidsrommet klokka 08.00-09.00, forklarer leder Felles enhet for utlending og forvaltning i Sør-Vest politidistrikt, Leif Ole Topnes, i pressemeldingen.

Alle passkontorene i distriktet vil tilby timer alle hverdager. Enkelte lokasjoner legger også til rette for langdager og timebestilling i helger.

En må ha med gammelt pass, selv om det er utløpt, når en skal søke om nytt. Nytt pass kan kun betales med kontanter eller bankkort, ikke kredittkort. Politiets nettsider gir utfyllende informasjon om hva en må huske på når en skal ha nytt pass, meldes det i pressemeldingen.

– Vi har derfor begrenset kapasitet til å svare på telefoner. Vi setter derfor pris på om innbyggerne søker

informasjonen som finnes tilgjengelig på våre nettsider, sier Leif Ole Topnes.