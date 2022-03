Nå kan det bli paddeltennis i hallene etter Jærens stolteste maskin

De gravde ut diamanter i Sør Afrika, de laget tunneler i Japan og de hentet kokosnøtter på skipsreder Peter Smedvigs anlegg på Jomfruøyene.

Det var slike gravemaskiner som ble laget i hallene til Brøyt på Re, sør for Bryne. De ble eksportert til 49 land.

Brøyten - gravemaskinen som i 42 år ble produsert ved Bryne - ble solgt til 49 land. På det meste hadde bedriften 425 ansatte.

Men to av de store hallene som skapte kanskje det djerveste industrieventyret på Jæren har stått tomme i rundt tre år.

Nå har eierne inngått en intensjonsavtale som kan sørge for at Brøyts haller kan huse et av landets største anlegg for padeltennis, den for tiden mest hurtigvoksende sporten i landet.

Padeltennis eller industri

To industrihaller, på til sammen 4000 kvadratmeter, er tenkt til aktiviteten.

Slik så det ut, da disse hallene laget ferdige gravemaskiner. Nå er den største hallen på over 6000 kvadratmeter leid midlertidig av Aarbakke As.

Torsdag var saken på kartet til lokal utvikling - som en reguleringsendring - med positiv innstillingen fra kommunedirektøren.

Endringen åpnet for «idrett» på et område som før var øremerket for «kontor, industri og tjenesteytelser».

Saken kom imidlertid på samme møte som politikerne gikk videre med den omstridte utbyggingen av Re-Svertingstad, som innebærer at 200 mål matjord i nabolaget kan bli en del av handels- og industriområdet Håland.

Jordvernere mener padeltennis-prosjektet viser at det er ledige områder for industri, og at det derfor ikke er nødvendig å legge mer matjord under Jærens Forus.

Anders Undheim (KrF) minnet om at Brøyt-anlegget er et industriområde. Han ville derfor ikke endre reguleringen, men gi midlertidig dispensasjon for idrett i inntil fem år siden det nå sto tomt, og da i en ny sak.

Dette forslaget ble etter diskusjon vedtatt med 7 mot 2 stemmer. Dermed kan området fortsatt brukes til industri, dersom det i perioden skulle melde seg nye bedrifter.

I det opprinnelige forslaget for Brøyt lå 28 mål inne, da man også ønsket å etablere et større anlegg for el-gokart der, men dette ble tatt ut og planen omfatter nå 7,8 dekar av området.

Brøyt-eventyret

Men det var her den vokste fram, bedriften som gjorde folk på Jæren stolte:

De gule, skinnende gravemaskinene på trailer på vei fra Bryne til utskiping i Sandnes eller Stavanger minnet alle om at det var noen her i landet som laget et helt ferdig produkt.

Fakta Brøyt Historien: Varemerket Brødrene Søyland, seinere Brøyt, blir registrert i 1958 av brødrene Kristian Søyland og Ingebret Søyland - med base i et hønsehus på Bryne.

Produktet: De blir kjent for å ha konstruert Europas ledende gravemaskin med fullstendig hydraulisk kraftoverføring. Den var i en periode teknisk overlegen andre gravemaskiner. «Brøyt» ble i Norge synonymt med «gravemaskin». På det meste hadde bedriften 425 ansatte.

Kriser: Den første dyptgående krisen kom i 1979 da salgsselskapet gikk konkurs. 1983 gikk det galt igjen. Bedriften søkte akkord, og svenske Åkermans kom inn på eiersiden. I 1988 banket krisen igjen på døra. Inn kom de engelske Brown-brødrene. Etter en ny konkurs i 1990 ble Jan Olav Nilsson, Halvor Aasland og Rogaland maskinservice nye eiere.

Finsk slutt: l 1999 ble Brøyt solgt til det finske storkonsernet Sandvik Tamroc Corp som flyttet produksjonen av de store forgraverne til Tammerfors i Finland. Det ble slutten på Brøyts virksomhet i Norge. Finnene stanset produksjonen i 2008. Les mer ↓

Våren 2000 ble Brøyt flagget ut til Finland og innlemmet i storkonsernet Sandvik med da 37.500 ansatte og en årlig omsetning på over 40 milliarder svenske kroner. Etter bare 10-15 maskiner var det slutt også der.

Æres av TS’en

Fortsatt ses maskinene i arbeid på jorder rundt om i hele verden. En av landets største entreprenører, Olav Stangeland, har en hel samling av de jærske maskinene i sitt eget museum på Tjelta. Alle sviver.

Dette er noen av Brøyt-gravemaskinen i samlingen til Olav Stangeland. Foto: Jonas Haarr Friestad / Stavanger Aftenblad Han var ikke store gutten før han hadde fast jobb bak spakene i en slik maskin, og siden har Olav Stangeland hatt et lidenskapelig forhold til gravemaskinene som ble laget på Jæren. Foto: Jonas Haarr Friestad / Stavanger Aftenblad

– Det var vanvittige maskiner. De lå så mye foran konkurrentene. Så fikk du tak i en Brøyt, var du ledende, forklarte Stangeland da han i Aftenbladet ga den jærske gravemaskinen mye av æren også for TS-konsernet.

Bare 11 år gammel styrte han en slik gravemaskinen og sørget for at 13 lastebiler kunne kjøre i skytteltrafikk med sand fra området bak Solastranda til grøftene på Shell-raffineriet. Og snart hadde han sitt eget maskinfirma, der han selv betjente en Brøyt i flere år før han kom tilbake og ble med i den videre i utviklingen av selskapet som faren grunnla.

– Disse maskinene har æren for det vi er i dag, 100 prosent, sa Stangeland, da han viste rundt i museet etter at Kyrre Nese hadde samlet Brøyt-eventyret i en ny bok.

Men går Brøytfabrikken inn i en ny tid - med padeltennis, foreløpig for fem år.

Her er flere bilder fra Brøyts historie, hentet fra boka til Kyrre Nese:

Brødrene Ingebret og Kristian Søyland bygget opp bedriften. Foto: Fra boka om Brøyt Brøyt-familien. Foto: Fra boka om Brøyt

Olav Stangeland, med gul caps midt på bildet er 13 år og står på taket av en Brøyt X2 som er slukt ned i myra på Lassa i Stavanger. For familien er dette en krise. I en hel uke har han ikke tid til å gå på skolen. Han blir på Lassa helt til maskinen blir trukket opp igjen - fra sju til åtte meters dybde - etter en svær operasjon med en bulldoser og en tanks fra forsvaret. Foto: Fra boka om Brøyt Her brukes Brøyten til å hente kokosnøtter på Jomfruøyene. Foto: Fra boka om Brøyt

To Brøyt-maskiner byr på boksekamp på torget i Stavanger i et stunt som Pia Myrvold og Trygve Stangeland sto bak. Foto: Fra boka om Brøyt Dette ble siste stopp. Gravemaskinen som ble utviklet på Jæren, er her produsert i Finland og er i 2005 klar for eksport til Kina fra den finske fabrikken. Foto: Geir Sveen / Stavanger Aftenblad