Stavanger kommune tar grep - rydder vekk piggtrådgjerde

Kalver skal ha blitt hengende fast i et piggtrådgjerde langs Litle Stokkavatn. Nå rykker kommunen umiddelbart ut for å fjerne piggtråen.

– Vi har gjennom flere år skiftet ut det vi kan av gamle piggtrådgjerder i distriktet, men plutselig dukker det opp rester som vi ikke har fanget opp. Ofte kommer de fram når det er lav vegetasjon, noe som er tilfellet nå. Fordelen er at det er lett for oss å fjerne piggtråen da, sier naturforvalter i Stavanger kommune, Vegard Ankerstrand, til Aftenbladet.

– Så dette betyr altså at dere tar grep og fjerner dette gjerdet umiddelbart?

– Det gjør vi. Vi skal ikke ha piggtrådgjerder, og det er beklagelig at vi ikke klarte å fange dette opp tidligere.

Det var gjennom Facebook-gruppen «Stokka» at en av medlemmene la ut bilder av piggtrådgjerdet med følgende tekst:

«Ser at det er satt opp ny piggtråd langs lille Stokkavann. Trodde ikke dette var lov? Var vitne til et rådyr som hoppet over gjerdet, men kalvene klarte ikke å hoppe over så de ble hengende fast i piggtråden. ( dette er lenge siden og jeg trodde det var pga sånne episoder at det ble slutt på ( ulovlig ?) å bruke piggtråd ?)»

Men nå tar altså Stavanger kommune ansvar for å fjerne piggtrådgjerdet omgående.

– Så vidt jeg klarer å tyde av bildene, så ser det ut som om dette er et på et strekk som vi ryddet for et par år siden. Jeg tipper at vegetasjonen da var noe høyere enn den er i dag, og at det er derfor vi ikke har fått det med oss, sier Ankerstrand.