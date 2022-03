Fleire barn er bekymra for krig i Noreg – politiets nettpatrulje tipsar om grep foreldra kan gjera

Politiets nettpatrulje opplyser om korleis foreldre kan gå fram for å avgrensa krigsrelatert innhald på mellom anna TikTok.

TikTok er den plattforma dei unge brukar nest mest til å få opp nyheiter på. direktøren for barns rettigheiter i Unicef Norge åtvarar mot at appen er kjelde til mange sterke videoar.

I ei undersøking gjennomført av Unicef kjem det fram at 65 prosent av barna dei har spurt er bekymra for at det skal blussa opp krig i Noreg.

91 prosent har svart at dei heile tida/av og til er bekymra for det som hender i Ukraina.

– Dette viser kor viktig det er at vaksne snakkar med barn og unge om det dramatiske som nå utspelar seg i Ukraina og nabolanda, seier direktør for barns rettigheiter i Unicef Norge Kristin Oudmayer. Ho oppmanar til å at vaksne lyttar til og viser forståing.

Undersøkinga finn òg at nyheitsmedium er den viktigaste informasjonskjelda til dei 600 respondentane i aldersspennet 13–19 år. På andre plass kjem TikTok.

Torsdag åtvara Politiets nettpatrulje Sør-Vest om at bilda på den populære appen kan skapa frykt.

– Vaksne må ta initiativ til samtaler og gjerne få barna til visa fram innhaldet og hjelpa dei å forstå og tolka det dei ser riktig, seier Oudmayer.

Skjerming på TikTok

– Å sjå desse videoane kan skapa frykt og gjera både barn og vaksne redde og bekymra, skriv dei.

I eit innlegg på Facebook forklarar dei konkret korleis ein kan avgrensa innhald ein ikkje ønsker å sjå. Det kan ein gjera ved å gå til appinnstillingar inne i appen, trykka på «settings and privacy», etterfølgt av «digital wellbeing» og «restricted mode».

– Restricted Mode vil avgrensa mengda innhald som blir vist for brukaren. Det skjer mellom anna ved at innhald som blir markert eller rapportert av den som har publisert eller sett videoen som potensielt upassande eller støtende, opplyser Markus i nettpatruljen på ei melding.

Samstundes opplyser han òg om at moderatorar går gjennom videoane manuelt.

– TikTok har òg eit eige system, antakelegvis basert på algoritmar, emneknaggar og tilsvarande, med føremål om å forhindra at upassande innhald kjem opp på skjermen i Restricted Mode.

Likevel kan ikkje Nettpatruljen seia kor godt dette fungerer i praksis.

– Ein algoritme vil eksempelvis kunna ha utfordringar med å sortera eventuelt støytande val av musikk eller lyd som blir brukt i videoar.

Familiefunksjon

I tillegg finst det ein funksjon som skal gjera appen meir familievenleg. Denne funksjonen finn ein under «settings and privacy», etterfølgt av «family pairing».

– Det er viktig at vaksne nå tek seg tid til å forstå TikTok, som fløymer over av sterke videoar med folk på flukt, skadde barn og vaksne – i tillegg til mange falske nyheiter, seier Oudmayer.

RVTS Øst har desse tipsa til foreldre som har barn som blir uroa av krigsrelatert innhald på sosiale medium:

Ikkje å dela slike videoar vidare, ikkje visa dei vidare, og slett om mogleg

Forsøka å unngå å sjå dei sjølve

Rapportera valdeleg innhald via rapporteringsfunksjonen

Snakka med ein vaksen om innhaldet og sine reaksjonar

Fortelja at dei kan stilla spørsmål dei har knytte til temaet til ein vaksen

