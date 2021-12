Ny rekord for hjemlevering til nyttårsaften

Nyttårsmat for den sultne, den late og den glade går som det suser. Mens Fisketorget slår salgsrekord for hjemlevert nyttårsmiddag, ruster andre opp til neste år.

Harald Risnes og Nina Knudsen tar imot fiskemiddag av daglig leder i Fisketorget Lars Erik Kristiansen.

Fisketorget har solgt så mange nyttårsmiddager at de må flytte ut. For én dag.

For det er ikke plass til all maten i lokalene på Torget. 660 fiks ferdige bokser med nyttårsmat krever en nødløsning, og det ble lokalene til Matboden Rogaland, midt mellom Kristianslyst og Mariero.

Maten ble ferdigpakket natt til torsdag. Årets nyttårsmeny med sterlingkveite teriyaki, kalkun ballotine og myk sjokoladebrownie har tydeligvis falt i smak.

Alt er utsolgt.

Fisketorget har solgt nyttårsmiddager for nærmere 400.000 kroner.

Tidligere landslagskokk og matfaglig ansvarlig for Fisketorget, Karl Erik Pallesen, er fornøyd med rekorden.

– Det gir oss en god omsetning samtidig som vi får komme på jobb og virkelig gønne på. 660 gjester på en kveld er mange i restaurantsammenheng, sier Pallesen til Aftenbladet.

Slik kan også 660 restaurantgjester se ut. Fiks ferdig-konseptet til Fisketorget så først lys for 5–6 år siden, men aldri har det hatt så mange esker klar for henting på én dag.

Restaurantmat på boks

Er folk blitt late? Eller bare matglade?

– Jeg tror at folk vil ha det litt enkelt, samtidig som det – i all beskjedenhet – er god kvalitet. Vi lager maten på samme måte som i restauranten, som de nå kan nyte hjemme, sier Pallesen.

Målet er å gjøre oppskriften enklere enn Ikea sine bruksanvisninger. I løpet av 20 minutter skal forretten være klar.

– Du må bare hente, handle drikkevarene og følge oppskriften. Det gir trygghet til folk, sier han til Aftenbladet.

Nyttårsmiddag på boks: - Dette er den eneste dagen i året vi har kjøtt på menyen, sier Karl Erik Pallesen lattermildt.

Utsolgt over gaten

Like over Kongsgårdbakken er det også utsolgt for mat. Gjengen hos Fish & Cow undervurderte hvor populært semiferdige nyttårsmiddager med skalldyrsuppe, grillet okse og sjokoladefondant ville bli.

Selv om de har solgt en tiendedel av det konkurrenten over gaten har klart, er Fish & Cow utsolgt før nyttårsfeiringen.

– Vi kunne sikkert gjort klart 50 til, så det er jo litt irriterende. Likevel har vi solgt ut det vi har, og er fornøyde, sier daglig leder Tommy Raanti til Aftenbladet.

Sjefen skulle likevel helst hatt gjestene rundt sitt eget bord på nyttårsaften.

– Vi skulle jo helst hatt gjestene hos oss, men dette er en god substitutt. Det er ikke så mange som vil komme på nyttårsmiddag uten en dråpe champagne, sier han.

Han sier til Aftenbladet at dette er noe Fish & Cow ønsker å satse på fremover.

– Vi har ikke like lang tradisjon for dette som Fisketorget, men er likevel fornøyde og ser behovet. Det er en god måte å holde driften i gang på, og lærlingene i arbeid, sier Raanti.

Daglig leder hos Fish & Cow skulle helst hatt gjestene hos seg selv på nyttårsaften.

Når du en gang kommer, neste nyttår

Kjøkkenet har nå gjort klart 65 nyttårsmiddager for henting.

– Er folk blitt litt late?

Daglig leder Raanti ler.

– Late folk hadde ikke orket å gjøre den innsatsen som trengs for å gjøre maten bra. Maten må likevel stekes og tilberedes. Selv om det er enklere, er det også veldig god mat man ikke nødvendigvis kunne laget selv, sier han.

65 middager ganger 525 blir 34.125 kroner. Så måtte de si at nok var nok.

– Vi måtte rett og slett si stopp, fordi da måtte vi laget ny skalldyrkraft, sier Raanti.

For skalldyrkraft tar tid. Mens noen kjøper for å støtte opp under restaurantmarkedet, tror Raanti at folk helst er opptatt av god mat. Gjerne kvalitetsmat de ikke kan eller har tid til å lage selv.

– Det er tusenlapper vi ellers ikke ville hatt. Dette er noe vi kommer til å satse på hver helg fremover, og neste år skal vi gjøre klar enda flere middager til nyttårsaften, sier han til Aftenbladet.