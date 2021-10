Han er ny direktør i Jærmuseet

Atle Fiskå blei torsdag tilsett som ny direktør i Jærmuseet. Fiskå tek over direktørjobben frå Målfrid Snørteland, som går av med pensjon til våren.

Atle Fiskå kjem frå stillinga som leiar ved Lerang Forskningsstasjon i Skretting ARC.

Dette skriv Jærmuseet i ei pressemelding:

Styret i Jærmuseet har tilsett Atle Fiskå som direktør for Jærmuseet. Fiskå tek over direktørjobben frå Målfrid Snørteland som går av med pensjon til våren, etter 36 år i stillinga.

Atle Fiskå (49) kjem frå stillinga som leiar ved Lerang Forskningsstasjon i Skretting ARC. Før det har han blant anna arbeidd som avdelingsdirektør i Museum Stavanger (MUST), som dagleg leiar i Akvamiljø AS og forskingssjef i IRIS. Fiskå har doktorgrad frå det medisinske fakultetet ved Universitetet i Bergen, og ein cand.scient.-grad i zoologisk og human fysiologi frå same universitet.

Styreleiar i Jærmuseet, Endre Skjørestad, er særs godt nøgd med at Fiskå takka ja til direktørjobben.

– Fiskå har solid bakgrunn som forskar, og har ein kompetanse som gjer han kvalifisert til å leia og vidareutvikla museet si rolle som regionmuseum og som regionalt vitensenter for Sørvestlandet. Samstundes har Fiskå museumsfagleg bakgrunn og solid leiarerfaring. Han kan visa til gode resultat i dei rollene han tidlegare har hatt. Jærmuseet skal realisera fleire større prosjekt framover, blant anna Maritimt Vitensenter i Randaberg. I dette arbeidet vil Fiskå sin kompetanse og tidlegare erfaringar vera til særs god nytte, seier han i pressemeldinga.

Fiskå sjølv seier dette:

– Eg gler meg først og fremst til å bli kjent med dei mange dyktige kollegaene i Jærmuseet og saman med dei vidareutvikla denne viktige kunnskaps- og formidlingsinstitusjonen.

Fiskå vil ta til i stillinga våren 2022 etter nærare avtale.