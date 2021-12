Må stenge dørene: – Dette er veldig kjipt

For litt over 12 uker siden var det full fest i Fargegata etter at statsminister Erna Solberg gjenåpnet Norge. Mandag kveld måtte bartenderne forberede seg på fire nye uker uten arbeid.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Anders Ihle (t.v.) og Jesper Aude (t.h.) må forberede seg på fire uker uten jobb. Her sammen med stamkunde i Fargegata, Børge Fosse.