Dette blir Nye Kleppekrossen i regi av Coop Klepp. Her sett fra lufta over rundkjøringen med fuglen. Utbyggingen kommer helt fra tunnelen til høyre, der det runde bygget er laget for kontorer og kjeder som trenger stor plass. Så følger blokker og rekkehus, samt næringsbygg. Jærhagen, i venstre kant, ble også tegnet av Arc arkitekter i Trondheim.