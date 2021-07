Avisen er forsinket – årsaken er et trafikkuhell i Sveio

Flere postkasser i Stavanger, Sandnes og Sola var tomme onsdag morgen. Bakgrunnen er et trafikkuhell i Vestland i går kveld.

Rundt klokken 22 tirsdag kveld kolliderte politibil under utrykning med et vogntog i Sveio i Vestland.

I vogntoget lå flere hundre Aftenbladet-aviser.

Rundt midnatt opplyste politiet at betjentene som kjørte bilen er kjørt til sykehuset med ambulanse. Skadeomfanget er ukjent, men fører av vogntog fremstår som uskadd. Krimteknikere fra politiet var på vei for å ivareta åstedet.

Onsdag morgen er veien åpnet igjen, men vogntoget kan foreløpig ikke kjøre videre, opplyser Heine Lyngbø i Schibsted distribusjon Vest.

– Politiet må etterforske hendelsen. Derfor er fortsatt vogntoget i Sveio, i tillegg til avisene, sier Lyngbø.

Bakgrunnen for at avisene kjøres fra Vestland til Rogaland, er at trykkeriet ligger i Bergen.

Det er hovedsakelig Aftenbladet-abonnenter i Stavanger, Sandnes og Sola som blir berørt av forsinkelsen.

Lyngbø forklarer til Aftenbladet at det er ukjent om avisene vil bli levert i løpet av dagen onsdag.

– Vi vet ikke om avisene vil komme i dag. Hvis de ikke gjør det vil alle abonnentene motta dobbel avis i morgen. Akkurat dette må vi komme tilbake til.

Foto: Jostein Viestad