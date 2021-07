Ryde: – Vi har signert en avtale om å sette ut 200 elsparkesykler i Sandnes

Elsparkesykkel-selskapet Ryde sendte onsdag ettermiddag ut en pressemelding der de tilbakeviser påstander fra Sandnes kommune om at de har plassert ut sykler uten tillatelse.

«Ryde stiller seg uforstående til innholdet i pressemeldingen og uttalelsene fra Sandnes kommune», skriver Espen Rønneberg i Ryde i pressemeldingen.

Aftenbladet skrev sist uke at Sandnes kommune mener leverandøren Ryde plasserte ut for mange elsparkesykler for tidlig. Næringsrådgiver Anne Lise Falch Anfinsen i Sandnes kommune forklarte at kommunen hadde bedt om 40 elsparkesykler med pant, men at Ryde samtidig satte ut 200 sykler uten pant. Kommunen mener at dette gjorde det umulig å få testet konseptet og pilotprosjektet ble derfor satt på pause.

Nå slår altså Ryde tilbake:

«Ryde har signert en avtale hvor selskapet kan sette ut 200 el-sparkesykler. På direkte spørsmål om Ryde har misligholdt betingelsene i pilotprosjektet, har samtlige involverte parter besvart dette benektende, inkludert Sandnes kommune. At det nå fremstilles som at Ryde har tatt seg til rette er helt ubegrunnet og uten realitet», heter det i pressemeldingen.

Rønneberg stiller spørsmål ved hensikten noen av kontraktspartene skulle ha av å påstå noe annet i media

«Ryde er en seriøs kontraktspart som oppfyller sin del av kontraktsforpliktelsene som er inngått og forventer at de øvrige aktørene gjør det samme», heter det i pressemeldingen.

