Seilbåt kjørte inn i høyspent­ledning på Sørlandet – over 600 mistet strømmen

Over 600 husstander mistet strømmen i Lillesand torsdag ettermiddag, etter at en seilbåt krasjet i en strømledning ved Brekkestø. Sundet ble sperret da Agder Energi reparerte ledningen torsdag kveld.

Denne seilbåten kjørte torsdag inn i en høyspentledning ved Brekkestøheia i Lillesand. Det førte til at flere hundre husstander mistet strømmen. Foto: FVN-tipser

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

LILLESAND: – Det var jo rene fyrverkeriet. Det var gnister og røyk, og vi hørte lyder. Strømledningen stod i spenn og bøyde seg, sier et vitne til Fædrelandsvennen.

Torsdag ettermiddag stod på et tidspunkt 643 husstander uten strøm i Lillesand, etter at en seilbåt kjørte inn i sundet ved Brekkestøheia og rev med seg en høyspentledning. I 17.30-tida var det bare 34 husstander igjen som manglet strøm, ifølge Agder Energis oversikt.

– Seilbåten hadde normal fart inn i sundet, men den var diger. De fikk rygget tilbake igjen, men de lå og stanget mot ledningene i noen sekunder før de fikk rygget og skjønte hva som skjedde, sier vitnet som ønsker å være anonym.

Ved 19.30 tida var fremdeles 34 abonnenter uten strøm ute på Ullerøya utenfor Brekkestø.

– Vi får assistanse fra brannvesenet til å sperre av sundet når ledningen skal strekkes opp på nytt nå i kveld, og vi jobber kontinuerlig med dette utover kvelden, sier Jon Anders Skau torsdag kveld. Han er pressevakt hos Agder Energi.

Når forbindelsen til Ullerøya skal gjenopprettes en gang i løpet av kvelden, kommer strømmen på hele Justøya til å stenges en kort stund. I tillegg til de 34 på Ullerøya, manglet 53 abonnenter i Brekkestø strøm ved 19.30-tida torsdag kveld.

– Dette er en følgefeil, og vi jobber parallelt med å rette opp denne, sier Skau.

Torsdag kveld 23.30 viste Agder Energis nettside at det ikke lenger var noen abonnenter som manglet strøm i området

– Fullt liv

Vitnet som så seilbåten kjøre inn i strømledningen stod ved en bensinstasjon på fastlandet, om lag 100 meter unna.

– Vi lå og fylte bensin og så stoppa pumpa, og all strømmen gikk. Det var jo noen hundre meter kø i kiosken og fullt med båter som skulle fylle bensin, så alle rakk å få sett det.

– Det var fullt liv, så jeg tror nok eieren av båten syntes det var nok publikum, sier vitnet til Fædrelandsvennen.

Solgte is med Vipps

Brekkestø Landhandel & Iskiosk meldte på sin Facebookside at de «dessverre må holde stengt inntil videre p.g.a. strømbrudd».

Rundt 17.15 hadde landhandelen fått strømmen tilbake, men issalget hadde de klart å holde gående gjennom hele strømbruddet:

– Når strømmen er borte er det viktig å få solgt unna mest mulig is. Det var kø hele tida, og vi fikk solgt med betaling gjennom Vipps, sier Victor Eek Minassian som jobber i iskiosken. Han anslår at strømmen var borte til sammen to timer.

Forårsaket trolig gressbrann

Det oppstod en gressbrann ved Brekkestø torsdag ettermiddag. Trolig skyldtes brannen gnistene som oppstod da seilbåten traff høyspentmasten. Foto: Eva-Kristin Paschen-Eriksen

Gnistene som førte til en gressbrann over flere mål ved Brekkestøheia, oppstod trolig da seilbåten traff høyspentledningen, ifølge politiet.

Brannvesenet meldte om gressbrannen like over klokken 15 torsdag.

Ved 15.30-tiden meldte 110-sentralen at brannvesenet hadde kontroll på gressbrannen.