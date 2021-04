Renholder vant rettssak mot Hå kommune

Kvinnen fikk medhold da saken ble behandlet i Jæren tingrett. Pål Christensen

Etter tre år som renholdsvikar og ekstrahjelp i Hå kommune, fikk kvinnen en sms om at det ikke lenger var behov for henne da koronaviruset stengte landet i mars i fjor. Denne uken fikk hun rettens medhold i at hun hadde krav på fast ansettelse.

