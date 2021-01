Stavanger letter på smitte­vern­tiltakene og sam­kjører seg med Sandnes, med virkning fra lørdag

Allerede fredag vil Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg lette på smitteverntiltakene og åpne for innendørs idrett for unge under 20 år. Det kom fram på torsdagens presseorientering på sykehuset.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun og Sandnes-ordfører Stanley Wirak på torsdagens pressekonferanse. Foto: Jon Ingemundsen

Det er to ulikheter mellom Stavanger, Sola og Sandnes med hensyn til smitteverntiltak:

Sandnes, Sola og Randaberg følger nasjonale råd og tillater besøk av inntil fem personer utenfor husstanden. De tre kommunene tillater også utendørs barneaktivitet og idrett.

Stavanger har strengere lokale tiltak og fraråder besøk i hjemmet. Mest sannsynlig vil Stavanger oppheve dette fra fredag, med virkning fra lørdag. Stavanger har også sagt nei til innendørs barneaktivitet og idrett, men opphever også dette fredag.

Barneidrett:

Sola, Sandnes og Randaberg har allerede bestemt at de åpner for innendørs barneidrett for opptil ti personer i en gruppe.

Stavanger skal formelt vedta oppmykningen i smitteverntiltakene i morgen, fredag, i formannskapsmøtet. Med virkning fra lørdag oppheves forbudet mot innendørs barneaktivitet for unge under 20 år.

Skjenkereglene:

Stavanger og Sandnes er enige om at det ikke blir en heving av skjenkeforbudet med det første.

Sandnes: Den lokale forskriften for smittevern gjelder til tirsdag 26. januar. Wirak vurderer å lette på skjenkerestriksjonene knyttet til matservering.

Stavangers lokale forskrift gjelder til 8. februar, men allerede på fredag diskuterer politikerne mulige justeringer. Ordfører Nordtun er kategorisk på at det ikke kommer lettelser i skjenkereglene.

Sola vil drøfte på mandag en eventuell lettelse i skjenkereglene.

– Vi går i takt her, sier Stanley Wirak og Kari Nessa Nordtun nesten i kor.

Sandnesordføreren og stavangerordføreren er opptatt av å vise innbyggerne at smittevernreglene i distriktet er like.

Strenge tiltak i mange uker

Smittevernlege Lars Kåre Kleppe og sykehusdirektør Helle Schøyen er tydelige på at strenge smitteverntiltak på Nord-Jæren bør opprettholdes i flere uker framover.

Selv om smittetallene har gått litt ned de siste dagene, er det alt for tidlig å rope «faren over».

– Vi vet hvor fort det kan snu. Det så vi så seint som i jul- og nyttårshelgen. Nå må vi ha is i magen litt til, sier Stavangers ordfører Kari Nessa Nordtun.

Både Wirak og Nordtun kjenner veldig sterkt på trettheten i befolkningen. Dette er grunnen til at det allerede nå signaliserer lettelser.

Barna står først i køen. Skjenkingen må komme senere, sier ordførerne.

Må verne om SUS

Det er kapasiteten ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) de er bekymret for.

– De ansatte på sykehuset kommer fra hele distriktet. Pasientene som behandles der kommer fra hele regionen. Vi er avhengige av hverandre og vi er avhengige av at alle følger smitteverntiltakene over alt, sier Wirak og Nordtun.

11. januar ble to medarbeidere ved Pandemipost 1 bekreftet smittet av koronaviruset på Stavanger universitetssjukehus (SUS).

8 ansatte smittet

Torsdag formiddag er situasjonen at åtte ansatte er smittet. 107 ansatte er i karantene. Kardiologisk sengepost er stengt, kirurgisk avdeling er nedskalert og alle øvrige sengeposter må belage seg på overbelegg.

Sykehusdirektør Helle Schøyen understreker at alle som trenger helsehjelp, vil få det. Men det er veldig viktig at alle tar ansvar for smitteverntiltak.

Enormt krevende

– Situasjonen er enormt krevende for de ansatte, sier Schøyen.

Smittevernoverlege ved SUS, Lars Kåre Kleppe kan ikke si før etter helgen om det er kontroll på smitteutbruddet ved sykehuset. De er heller ikke helt sikre på smittekilden, om det var syke pasienter eller kolleger smitten kom fra.

– De som er blitt smittet var ikke blitt vaksinert for viruset. Men situasjonen forteller jo hvor viktig det er å vaksinere helsepersonell, sier Kleppe.

Både Kleppe og ordførerne i Sandnes og Stavanger skulle gjerne hatt flere vaksiner tilgjengelig, både for befolkningen og for helsepersonell.

600 ansatte vaksinert

– Vi presser på der vi kan, via Statsforvalteren og kommunenes interesseorganisasjon KS, sier Kari Nessa Nordtun i Stavanger.

600 av 7000 ansatte ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) er hittil vaksinert med to doser.

– Sykehuset er samfunnets frontlinje i pandemien. Derfor er det enormt viktig at vi samarbeider, sier sykehusdirektør Helle Schøyen.

Siste innlegg Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg! Send melding av Ellen Kongsnes DEL Da er felles pressekonferanse over.

av Ellen Kongsnes DEL Smittevernforskriften for Stavanger gjelder til 8. februar. Smittevernforskriften til Sandnes gjelder til tirsdag 26.1.

av Ellen Kongsnes DEL Stavanger vil mest sannsynlig justere smittevern for barneidrett fredag i formannskapet og Sandnes vil justere sine forskrifter på samme måte: Tillate idrett innendørs for personer under 20 år.

av Ellen Kongsnes DEL -Vi går i takt, sier sandnesordføreren og viser til samarbeidet med Stavanger.

av Ellen Kongsnes DEL Hvis vi åpner litt for skjenking er det ikke snakk om å åpne nattklubber, det er helt uaktuelt. Kan bli til ved matservering, men det tar vi stilling til på mandag.

av Ellen Kongsnes DEL Stanley er på tredjeplass i køen over 65 år og gleder seg til å få vaksine.

av Ellen Kongsnes DEL Både Stavanger og Sandnes planlegger for fullt for massevaksinering, når leveransene kommer.

av Ellen Kongsnes DEL Skulle gjerne hatt flere vaksiner nå, men har tillit til de i Oslo som fordeler, at de gjør det riktig.

av Ellen Kongsnes DEL Wirak: Fra i morgen åpner Sandens for idrett innendørs. Det gjør Stavanger også, hvis forslaget til formannskapet følges. Nordtun nikker.

av Ellen Kongsnes DEL Det går an å komme gjennom en skikkelig kur, så kan man lette etterhvert.

av Ellen Kongsnes DEL Se til Bergen!

av Ellen Kongsnes DEL - Det viktigste er å holde avstand. Hold deg hjemme når du er syk og brug ved.

av Ellen Kongsnes DEL - Så er det et dilemma at noen vil åpne mye og noen vil åpne lite. Jeg lytter mest til smittevernekspertene, men det er en balanse. Vi er en sammenvevd region, men dte er også ulikheter.

av Ellen Kongsnes DEL Stanley Wirak åpner med å takke alle ansatte ved Stavanger universitetssjukehus for den enorme innsatsen og får gode råd. Han takker også alle helsepersonell i kommunene og smittesporerne.

av Ellen Kongsnes DEL Skal drøfte dette i beredskapsledelsen og formannskapsmøte fredag. Først på lista er tiltak knyttet til barn og unge under 20 år. Hvis det er anledning til å gjøre noe med dette, står barna først.

av Ellen Kongsnes DEL Sykehussituasjonen: Innspillene fra SUS er veldig viktig for vurderingene vi må ta.

av Ellen Kongsnes DEL Husk å bruke munnbind der det er vanskelig å holde enmeteren.

av Ellen Kongsnes DEL - Folk må ha is i magen og hold ut litt til.

av Ellen Kongsnes DEL - Selv om tallene går ned nå, vet vi hvor fort det kan snu. Det erfarte vi i julen da regionen vår gikk fra å ha lavest smitte i landet til å komme blant de høyeste.

av Ellen Kongsnes DEL - Sykehuset er vår frontlinje. Vi må beskytte helsepersonell slik at de kan beskytte oss. Vis flere innlegg