Wirak og Nordtun: – Kommunene vil trolig åpne for idrett for ungdom under 20 år

Kommunene vil trolig åpne for idrett for ungdom under 20 år. Det kom fram på torsdagens presseorientering på SUS.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun og Sandnes-ordfører Stanley Wirak på torsdagens pressekonferanse. Foto: Jon Ingemundsen

Vi fulgte orienteringen i vårt livestudio:

Siste innlegg Da er felles pressekonferanse over.

av Ellen Kongsnes DEL Smittevernforskriften for Stavanger gjelder til 8. februar. Smittevernforskriften til Sandnes gjelder til tirsdag 26.1.

av Ellen Kongsnes DEL Stavanger vil mest sannsynlig justere smittevern for barneidrett fredag i formannskapet og Sandnes vil justere sine forskrifter på samme måte: Tillate idrett utendørs og innendørs for personer under 20 år.

av Ellen Kongsnes DEL -Vi går i takt, sier sandnesordføreren og viser til samarbeidet med Stavanger.

av Ellen Kongsnes DEL Hvis vi åpner litt for skjenking er det ikke snakk om å åpne nattklubber, det er helt uaktuelt. Kan bli til ved matservering, men det tar vi stilling til på mandag.

av Ellen Kongsnes DEL Stanley er på tredjeplass i køen over 65 år og gleder seg til å få vaksine.

av Ellen Kongsnes DEL Både Stavanger og Sandnes planlegger for fullt for massevaksinering, når leveransene kommer.

av Ellen Kongsnes DEL Skulle gjerne hatt flere vaksiner nå, men har tillit til de i Oslo som fordeler, at de gjør det riktig.

av Ellen Kongsnes DEL Wirak: Fra i morgen åpner Sandens for idrett utendørs. Det gjør Stavanger også, hvis forslaget til formannskapet følges. Nordtun nikker.

av Ellen Kongsnes DEL Det går an å komme gjennom en skikkelig kur, så kan man lette etterhvert.

av Ellen Kongsnes DEL Se til Bergen!

av Ellen Kongsnes DEL - Det viktigste er å holde avstand. Hold deg hjemme når du er syk og brug ved.

av Ellen Kongsnes DEL - Så er det et dilemma at noen vil åpne mye og noen vil åpne lite. Jeg lytter mest til smittevernekspertene, men det er en balanse. Vi er en sammenvevd region, men dte er også ulikheter.

av Ellen Kongsnes DEL Stanley Wirak åpner med å takke alle ansatte ved Stavanger universitetssjukehus for den enorme innsatsen og får gode råd. Han takker også alle helsepersonell i kommunene og smittesporerne.

av Ellen Kongsnes DEL Skal drøfte dette i beredskapsledelsen og formannskapsmøte fredag. Først på lista er tiltak knyttet til barn og unge under 20 år. Hvis det er anledning til å gjøre noe med dette, står barna først.

av Ellen Kongsnes DEL Sykehussituasjonen: Innspillene fra SUS er veldig viktig for vurderingene vi må ta.

av Ellen Kongsnes DEL Husk å bruke munnbind der det er vanskelig å holde enmeteren.

av Ellen Kongsnes DEL - Folk må ha is i magen og hold ut litt til.

av Ellen Kongsnes DEL - Selv om tallene går ned nå, vet vi hvor fort det kan snu. Det erfarte vi i julen da regionen vår gikk fra å ha lavest smitte i landet til å komme blant de høyeste.

- Sykehuset er vår frontlinje. Vi må beskytte helsepersonell slik at de kan beskytte oss.