Fristen nærmer seg - her er gode råd fra fjorårets vinnere

Fie Kvassheim har fulgt Aftenbladets juletegnekonkurranse i 30 år. Fortsatt får hun seksåringer til å tegne og male før jul. Her er hennes viktigste råd.

I fjor var temaet Håp, og førsteklassingene ved Engelsvoll skule i Klepp vant hovedpremien med dette flotte gruppearbeidet. Foto: Fredrik Refvem

Tarald Aano Redaktør

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Aftenbladet har invitert til juletegnekonkurranse i over 50 år, starten var i 1968. Så lenge har ikke Sigrid Sofie «Fie» Kvassheim bidratt, men hun er definitivt blant veteranene.

– Ja, det må vel være 30 år siden sønnen min deltok for første gang, tenker hun høyt. Kontaktlæreren for første klasse ved Engelsvoll skule i Klepp er blitt en slags ekspert på Aftenbladets juletegnekonkurranse. De siste tjue årene har elevene hennes deltatt hvert eneste år, og i fjor fikk klassen hennes selve hovedpremien. Da var temaet Håp.

Første trinn ved Engelsvoll skule på Klepp Stasjon vant hovedpremien i Aftenbladets tegnekonkurranse i fjor - de laget et flott silkemaleri om Håp. Foran fra venstre: Eline Aurora Lio, Theo Kristensen Nyborg og Emil Swift. Andre rekke: Tristan Nicolai Nielsen Hjelmervik, Synne Martby-Skogsholm, Kyle Quinn, Elsi Erås Lorentzen, Stine Rød, Synne Lothe Egeland, Silas Eldøy Salte, Elian Gilje Gjertsen og Askil Tunheim. Tredje rekke: kontaktlærer Jane Aasland, Line Saurdal Hetland, William Nysæter Dyrli, Austin Thitipong Jakobsen, Jorunn Hanna Høien, Tirill Martby-Skogsholm, Liv Ivanovska-Svendsen, Anneli Støve, Emil Auestad, kontaktlærer Sigrid Sofie Kvassheim, Malin Folkvord Høyland, Vilde Bjørnsson Anda og Melissa Lillegraven. Lukas Peciulis er også elev ved første trinn og har vært med og laget vinnerbildet, men han var ikke til stede da bildet ble tatt.

1: Jobb med ideen

Årets oppgave er Lys i mørket, og akkurat der kommer Kvassheims aller første - og kanskje viktigste - råd:

– Bruk tid på temaet!

Altså: Les temaet, tenk på det, let etter ideer, på nettet eller i bøker, la tankene fly. Det er nemlig viktig å finne en god idé; et eller annet som virkelig handler om Lys i mørket og samtidig kanskje kan skille seg ut litt.

– Jeg ba elevene lukke øynene sine og tenke på Lys i mørket. Da kom det mye fint; lamper, regnbuer, smil...

Trym Tysland Jiggens tegnet «Jul i fremtiden» i 2015. Foto: Ukjent

2: Gjør arbeidet ferdig

Andre råd høres kanskje opplagt ut, men ofte legger deltakerne arbeidet bort før det egentlig er ferdig.

– Det er viktig å bruke tid, jobbe skikkelig, bruke fargene skikkelig, la motivet fylle arket.

Det samme har juryen lagt vekt på år etter år: Altfor mange uferdige arbeider sendes inn; store ark med små figurer i et hjørne, felt som er bare delvis fargelagt, arbeider som åpenbart ikke er blitt ferdige.

3: Legg bort - og hent fram igjen

Tredje råd fra Kvassheim henger litt sammen med dette:

– Det er helt greit å legge bort tegningen, eller maleriet, og hente det fram igjen senere for å jobbe videre.

Slik kan halvferdige bilder bli helt ferdige, og slik kan gode ideer bli enda bedre. Og slik kan motivasjonen styrkes.

Sigrid Sofie Kvassheim har fulgt juletegnekonkurransen i mange år. Her fra 2013, da Kate Kristapsone og Jacob Friestad Bergseth Sikkeland forsiktig la farge på bildet. Foto: Fredrik Refvem

Andre gode råd

Her er flere ting du må tenke på:

Bruk ark uten striper, ruter eller hull.

Ikke brett arket når du sender tegningen til Aftenbladet.

Ta bilde av tegningen din før du leverer den, så har du den til senere.

Vi kan dessverre ikke ta imot tredimensjonale arbeider.

«Min ønskeliste» var temaet for fire år siden, da 13-åringen Hedda Refsnes fra Bryne laget denne tegningen. Foto: Ukjent

Premier

Hovedpremie: Gavekort på 2500 kroner.

Gruppepremie: Gavekort på 1000 kroner.

Individuelle arbeider: Gavekort på 200 kroner.

Vi premierer flere arbeider i hver klasse. Premierte arbeider får diplom og blir sendt i retur. Premierte arbeider som ikke kan sendes via posten, må hentes innen utgangen av februar.

OBS OBS!

Bakpå tegningen MÅ du skrive tydelig og helst med blokkbokstaver:

Navnet ditt

Adresse

Alder

Dersom du sender inn tegningen via skolen, må du skrive klassetrinn, skolens navn og skolens returadresse.

Ønsker du tegningen din tilbake, kan de ikke-premierte arbeidene hentes i Stavanger Aftenblad i Stavanger innen 31. desember. Har du ikke anledning til å hente den, kan det være lurt å ta bilde av arbeidet ditt før du leverer det fra deg.

Innleveringsfrist

Leveringsadresse: Mediegården, Nykirkebakken 2, 4013 Stavanger. Åpningstider: Alle hverdager 08.00 – 15.30.

Postadresse: Stavanger Aftenblad, P.b. 229, 4001 Stavanger. Merk konvolutten: «Lys i mørket».

Vi må ha tegningen senest torsdag 19. november hvis juryen skal kunne vurdere den. De siste årene har vi fått store bunker med tegninger også etter at juryen har valgt ut vinnerne, så sørg for at vi får dem innen fristen.

Lykke til!