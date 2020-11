Hvem stjal Karolines julegaver?

I år ville Karoline Bekkelund glede sine slektninger med en overraskelse i julen, siden de var spredd over hele landet. Men alle gavene forsvant. Foto: Fredrik Refvem

Gensere og drakter var pakket pent inn, med godterier til tantebarna. På mindre enn én time forsvant gaver for over fire tusen kroner. Nå håper Karoline Bekkelund at fine mennesker kan hjelpe henne med å få dem tilbake.

