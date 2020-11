Nå går snøkanonene i Sirdal

Produksjonen av snø har startet i Sirdal. Foto: Sirdal Skisenter

Snart håper Øystein Tjørhom i Sirdal Skisenter at både Tjørhomfjellet og Ålsheia kan starte vintersesongen. Snøkanonene har startet produksjonen, så hvis været holder seg kaldt og tørt, er det duket for åpningshelg om et par uker.

