– Rogaland betaler mye bompenger og får liten andel av NTP

Rogaland blir «snytt» for 80–90 milliarder kroner i Nasjonal transportplan.

Trafikkorken ved Ålgård er et av prosjektene Næringsforeningen i Stavanger-regionen kjemper for. Bildet av Harald Minge og Tormod Andreassen ble tatt i mars. Foto: Fredrik Refvem

– Vi får ikke vår rettmessige del av kaka, sier Tormod Andreassen, næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Stavanger-regionen, som har gjort beregningen.

– Regnestykket er altfor enkelt, svarer Øystein Langholm Hansen (Ap), Rogalands representant i Transport og kommunikasjonskomiteen.

Mandag skal Stortinget vedta Nasjonal transportplan 2022–2033 (NTP).

Totalt har NTP en ramme på drøyt 1200 milliarder kroner, og 123 milliarder av dette er bompenger.

I NTP ligger det inne prosjekter for cirka 37 milliarder kroner i Rogaland, men av dette skal vi betale halvparten – 18,5 milliarder kroner – i bompenger.

Rogaland er et 10-prosent fylke. Innbyggertallet på cirka 500.000 innbyggere utgjør om lag 10 prosent av landets befolkning. Fylkets areal utgjør 10 prosent av Norges landområde.

Hvis NTP pengene hadde blitt jevnt fordelt over hele landet ville Rogalands andel vært ca. 120 milliarder kroner.

Rogaland betaler 15 prosent av totalt 124 milliarder i bompenger.

– Det er noe som skurrer. Vår andel fra staten burde vært 80–90 milliarder høyere. I stedet får vi bare 3 prosent av NTP, men vi får definitivt vår del av bompengene. Når Rogaland ikke når opp i det nasjonale hylekoret, ordner vi opp selv, forklarer Tormod Andreassen.

I dagens NTP får Østlandet 7 av 10 statlige kroner til vei og bane. Østlandet stikker også av med brorparten i kommende NTP.

Dobbeltspor i det blå

Bane Nor skal bygge 270 kilometer nytt dobbeltspor innen 2034. Det bygges ny jernbane fra Oslo og sørover i Østfold, mellom Drammen og Tønsberg, og det bygges mot Hamar.

I Rogaland er forlengelse av dobbeltspor på Jærbanen til Nærbø, og etter hvert Egersund, foreløpig helt i det blå. Selv om Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre på Stortinget mener det er viktig at planlegging av forlengelse av dobbeltsporet på Jærbanen fortsetter.

Drangsdalen, flaskehalsen på Sørlandsbanen hvor togene sakker ned i 20 km/t, utsettes om og om igjen

– Hvorfor er det ikke en nasjonal skandale når intercity på Østlandet sprekker med 36 milliarder kroner? Det er like mye som E39 Hordfast og halvparten av hele Rogfast. Da samferdselsministeren i høst presenterte samferdselsdelen av statsbudsjettet, ble det kalt «tidenes jernbanebudsjett». Men de 36 ekstra milliardene til jernbane fører ikke til en eneste meter ekstra skinner. Det går bare til å dekke tidenes feilprosjektering under bygging av InterCity. Bane Nor hadde blant annet ikke tatt høyde for kvikkleireproblematikken på Østlandet. Når jeg ser sånne tall begynner jeg å lure. Hvorfor ble det en nasjonal sak da Rogfast-anbudet ble 1 milliard kroner dyrere? Det er noe med narrativet som er helt på tur, sier Andreassen.

Bane Nor skal bygge 270 kilometer nytt dobbeltspor på Østlandet innen 2034. Foto: Bane Nor

Mye uavklart

I regjeringens NTP-forslag lå det inne blant annet E39 Rogfast, flere prosjekter langs E134 over Haukeli (Seljestad-Røldal) og rassikring langs riksvei 13 i Ryfylke (Rødsliane i Suldal).

Stortinget plusser på Bakka-Solheim langs E134. Det er også flertall for noen tekstforslag som gir håp for veiprosjektene som står i kø i Rogaland.

E39 Hove-Ålgård har vært inne tre ganger i NTP og hver gang blitt flyttet på. Et flertall på Stortinget bestående av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet ber regjeringen finne løsninger sammen med lokale myndigheter.

E39 Smiene-Harestad skal sørge for 4-felts vei mellom Rogfast og Eiganestunnelen. Flertallet Ap, Sp og Frp er enige om at dette må på plass, men er ikke enige om finansieringen.

Det er enighet om at Eigersund-området må få god tilkomstvei til nye E39 etter at R1-traseen ble valgt.

Men Næringsforeningen savner klarhet for andre prosjekter.

Nord for Boknafjorden er strekningen E39 Bokn – Stord viktig å få på plass til Rogfast åpnes.

Når bygges tunnelene som skal rassikre riksvei 13 i Rødsliane i Suldal og Øykjaneset i Hjelmeland?

– Vi skal ikke lage gullbelagte gater, men trenger en fungerende infrastruktur for å skape arbeidsplasser og gode bo- og arbeidsregioner, sier Andreassen.

Øystein Langholm Hansen (Ap), sittende, er stortingsrepresentant fra Rogaland. Foto: Jon Ingemundsen

Stortingsrepresentant Øystein Langholm Hansen (Ap) mener regnestykkene er for enkle. Av de 1200 milliardene er det mange kostnader som er av overordnet karakter, som ikke er fordelt på fylkene. For eksempel innføring av det digitale signalsystemet ERTMS på jernbanen, bevilgninger til Entur, salgssystemet for togbilletter, pluss mye annet.

– En del av fylkene sier at Rogaland stikker av med altfor mye av potten. Det er jeg ikke enig, men her er det delte meninger i riket, sier Langholm Hansen.