Nye smittetilfeller blant ansatte ved sykehjem

En medarbeider ved Øyane sykehjem fikk lørdag påvist koronasmitte. Smittekilden er utenfor sykehjemmet. Også på Lervig sykehjem har en ansatt testet positivt.

Øyane sykehjem ligger på Hundvåg i Stavanger. Foto: Finn E. Våga

Publisert: Publisert: Nå nettopp

To ansatte ved Øyane sykehjem har denne uken fått påvist koronasmitte.

Den første ble påvist 23. desember. Etter dette ble alle beboere og ansatte testet - og alle testet negativt.

26. desember ble det imidlertid oppdaget et nytt tilfelle ved sykehjemmet.

Den ansatte som er smittet er nærkontakt til en kjent smittekilde utenfor sykehjemmet. Den ansatte var uten symptomer, opplyser Stavanger kommune i en pressemelding.

Ulike avdelinger

De to smittede ved Øyane jobber på ulike avdelinger og har ingenting med hverandre å gjøre. Begge avdelinger har besøksforbud inntil videre.

Alle ansatte og beboere skal nå testes på nytt og inntil videre jobber de ansatte i fullt smittevernutstyr.

Munnbind er påbudt

Lørdag fikk også en ansatt ved Lervig sykehjem påvist koronasmitte. Her er ingen definert som nærkontakter og ingen settes i karantene. Beboere og ansatte testes for å være på den sikre siden. Pårørende til de aktuelle beboerne har fått beskjed om at det inntil videre er besøksforbud, opplyser kommunen.

Lervig sykehjem på Storhaug i Stavanger. Foto: Jonas Haarr Friestad

Stavanger kommune har hatt flere smittetilfeller knyttet til sykehjem. Smitten øker i regionen. Direktør helse og velferd Eli Karin Fosse har innført påbud om munnbind for alle som jobber på alders- og sykehjem. Nå er det også innført munnbindpåbud for de som kommer på besøk.

