Barnelevninger fortsatt uidentifisert

Flere skip var involvert i redningsaksjonen da båten med rundt 20 asylsøkere kantret utenfor kysten av Frankrike i oktober 2020. Pascal Rossignol

Det er over to måneder siden levningene av et barn ble funnet i sjøen ved Karmøy. Politiet venter fortsatt på svar som kan løse saken.

For mindre enn 10 minutter siden