Listhaug: – Det er så trist at du gir deg som leder

Frp-nestleder Sylvi Listhaug roser Siv Jensen for hennes innsats for partiet gjennom alle år. Hun er også trist for at Jensen nå trekker seg.

Foto: Terje Bendiksby

NTB

– Det er så trist at du gir deg som leder, Siv. Takk for en fantastisk innsats for Frp gjennom alle disse årene, Siv! Du har gjort en formidabel innsats for partiet!, skriver Listhaug på sin Facebook-profil.

– Du har ledet partiet til tidenes beste valgresultat for Frp og i regjering. Vi har jobbet sammen siden 2001 og jeg kjenner deg som en tvers igjennom real person, dyktig, hardtarbeidende og omsorgsfull! Heldigvis fortsetter du som leder til mai og på Stortinget til oktober, skriver Listhaug videre og avslutter posten med et hjerte.

Jensen anbefaler at Sylvi Listhaug blir partiets neste leder og at Ketil Solvik-Olsen blir første nestleder

Melby: Siv har lagt ned en solid innsats

Venstre-leder Guri Melby roser Siv Jensen for innsatsen hun har lagt ned for Frp og i norsk politikk.

– Det er en solid innsats Siv har lagt ned i norsk politikk og for Frp. Jeg har stor respekt for at hun ikke tar gjenvalg til Stortinget og nå vil prioritere annerledes i livet. Det unner jeg henne etter så mange år i toppolitikken, sier Melby i en kommentar til Frp-lederens varslede avgang.

– Til tross for de uenigheter vi har mellom oss politisk, vil jeg berømme Sivs vilje til å finne løsninger og få til gode politiske resultater. Det er en partileder med et sterkt engasjement og mye kunnskap som nå går av, sier hun.