Skjærtorsdag er Trafikksentralen tilbake

Fest setebeltet og gjør deg klar: Nå kommer en ny sesong med Trafikksentralen.

Stygge forbikjøringer, lite gjennomtenkte U-svinger og farlige situasjoner er stikkord for sesong 14 av Trafikksentralen.

Som de foregående sesongene har programleder Elisabeth Risa med seg politibetjentene Tommy Stoltenberg og Aleksander Naley og kjøreskolelærer Eirik Vigrestad. De går gjennom en rekke videoklipp Trafikksentralens seere har sendt inn.

I likhet med foregående sesong er det også i sesong 14 fire episoder: Første episode handler om risiko, mens forbudte fristelser er tema i episode to. I episode 3 får vi se et knippe klipp fra distriktet. Her får vi også vite hvorfor tungbilfeltene i Sola ble fjernet. Sesongens siste episode tar for seg u-svinger.

Se Trafikksentralen på Aftenbladet.no fra skjærtorsdag klokken 18.00.

