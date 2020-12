Full oversikt over Lyses nye kraft­linje: De vil ha kabel i bakken i Klepp, men Lyse avviser det blankt

Den nye kraftlinja gjennom Klepp vil gå i dalsøkket nede til venstre, og vil bli synlig for alle som tar turen til Krosshaug og Tinghaug. Åslaug Årsland Grude, Ove Horpestad og Fridtjof Helland viser vei. Krossen er også Klepps kommunevåpen. Foto: Geir Sveen

Her er full oversikt over hvor den nye gigantiske kraftlinja til Lyse kommer

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Fra Tinghaug, det høyeste punktet på flate Jæren, håper de tre politikerne fra Klepp at NVE-direktøren og hans folk vil lytte før de gir konsesjon for master og ledninger som for alltid vil endre landskapet under dem.

Det er et gigantisk prosjekt som nå ruller over Sør-Rogaland. Det vil koste fra 7 til 11 milliarder, mer enn Ryfast eller kanskje også det nye universitetssjukehuset (nær 9 milliarder).

Derfor kan det virke som en umulig oppgave når tre politikere fra Klepp klyver opp på sin egen bakke i håp om at deres stemme blir hørt i et så stort prosjekt som er i full gang.