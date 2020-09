Krøll for sauebønder i Lysebotn: – Dette er et utmerket eksempel der «Paragraf 0» om sunt bondevett kan benyttes

Sauebønder får ikke lov å kjøre 4000 dyr fra Lysebotn til Sirdal med lastebil og henger.

Sankelagene måtte utføre en tungvint, dyr og tidkrevende operasjon for å få dyrene hjem fra sommerbeite. Foto: Olav Strand

– Vi er oppgitt over den mangel på smidighet Statens vegvesen viser i denne saken, sier Bjørn Aril Veland, varaordfører i Strand kommune.

Saken gjelder 4000 sauer på sommerbeite i Lyseheiene. I 30 år har de tre sankelagene Strand, Nilsebu, samt Lyse og Flørli hentet dyrene med lastebil og henger i Lysebotn. Det har egentlig aldri vært lov.

Fylkesvei 4224 ble åpnet i 1984. Den kalles Lyseveien og går mellom Lysebotn i Rogaland og Sirdal i Agder. Strekningen er cirka 30 kilometer og både smal og svingete. Verst er veistandarden på Rogaland-siden, blant annet 27 hårnålssvinger og en smal tunnel opp til Øygardstøl, hvor Blink har målgang. Derfor er det lengdebegrensning på 15 meter.

– Vi har i alle år kjørt med bil og henger fram til vi ble oppmerksom på at lengdebegrensningen. Transportøren vår søkte om dispensasjon for sauekjøring med henger opp til 19,5 meter og fikk avslag. Turisttrafikken til Kjerag har økt for hvert år og Vegvesenet har nå strammet inn og håndhever lengdebegrensningen, forklarer Trond Olav Strand i Strand sankelag.

De tre sankelagene har om lag 4000 sauer på sommerbeite i Lyseheiene. Foto: Sindre Ravnås

Tungvint, dyrt og tidkrevende

Nilsebu sankelag valgte å drive dyrene hjem til Hjelmeland via Viglesdalen til Nes. De to andre sankelagene måtte utføre en tungvint, dyr og tidkrevende operasjon. Hengeren ble parkert ved fylkesgrensa. Så kjørte lastebilen først en gang til Lysebotn og hentet dyr, fylte hengeren og kjørte for andre gang til Lysebotn.

– Hver tur tok 2,5 timer. Vi hadde regnet 13–14 lass med lastebil og henger. Nå ble det 24 lass. Dette betyr ganske mye økonomisk for oss sauebønder. I tillegg med aspektet med dyrevelferd, fordi sauene måtte stå lengre i skillegårder. Vi er ferdige for i år, men håper på en langsiktig løsning. Ellers er det flere som vurderer om de skal holde på, sier Trond Olav Strand.

Sauebøndene hadde regnet 13–14 lass med lastebil og henger. Nå ble det 24 lass, fordi tilhengeren måtte parkeres på fylkesgrensa. Foto: Olav Strand

Nortura og Fatland Jæren anbefaler at det gis dispensasjon, på grunn av dyrevelferd og tidkrevende transport som gir utfordringer med kjøre- og hviletid. Om høsten er kapasiteten på transportmateriell sprengt i utgangspunktet, og denne ekstra utfordringen byr på store logistikkutfordringer.

Vegvesenet følger forskriftene

Statens vegvesen viser til at lengdebegrensningen er satt av veieier.

– Hvis man skal gjøre noe for sauebøndene, må det gjøres noe med veien. Alle våre beslutninger reguleres av forskrift bruk av kjøretøy. Der er det faste føringer for veldig mye, deriblant på vekt, lengde og bredde. Dispensasjon kan bare gis der godset er vanskelig eller umulig å dele. Dette regelverket gjelder for sauen også. Det er mulig å transportere dyrene med mindre biler. Problemet kan løses. Vi må ta forholde oss til regelverket og det handlingsrommet som gis når en vei settes med vogntogbegrensninger, sier Tone Wiig, kontorsjef i Statens vegvesen transport og samfunn.

Varaordfører Bjørn Aril Veland Foto: Tor Inge Jøssang

Varaordfører Bjørn Aril Veland i Strand er misfornøyd med svaret.

– Rogaland fylkeskommune har gjort det de kan for å hjelpe til med en dispensasjon, blant annet ved å se på løsninger som følgebil og manuell dirigering. Men ingenting når inn hos Statens vegvesen. Vi i Strand mener at dette er et utmerket eksempel der «Paragraf 0» om sunt bondevett kan benyttes. Her må vi stå opp og si at vi mener at det er bra vi har sauehold og noen som forvalter kulturlandskapet. Det bør gis en dispensasjon i forbindelse med sauesankingen, sier Veland.