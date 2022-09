I dag flyr dette flyet for siste gang - blant annet over Stavanger

Fredag flyr det elektroniske krigføringsjetflyet DA-20 Jet Falcon operativt for siste gang. Det vil høres godt i Stavanger.

DA-20 Jet Falcon har flydd verden rundt på oppdrag for Norge og Nato. Nå, etter 50 år med operative oppdrag i inn og utland. er det slutt. Oppgavene vil bli overtatt av andre fly i Forsvaret, først og fremst av F-35 og P-8 Poseidon.

– Det elektroniske krigføringsjetflyet har gjort en formidabel innsats i flere tiår, og vi takker skvadronen og personellet for innsatsen, sier Rolf Folland, sjef for Luftforsvaret, i en pressemelding.

DA-20 Jet Falcon er benyttet til informasjonsinnsamling, elektronisk krigføring og transport.

– Vi har utført mange spennende oppdrag, helt fram til siste operative dag. Vi går ned med flagget til topps, og har utgjort en forskjell for Norge og Nato, sier skvadronssjef Tom Kaarby.

Fredag 30. september er planen at de to gjenværende maskinene flyr i formasjon over deler av Vest- og Østlandet, før de lander på hjemmebasen Gardermoen flystasjon for aller siste gang.

Like etter klokken 12 vil de fly i lav høyde over Stavanger. Her er hele kjøreplanen:

Kl. 11.00 Gardermoen (Take off)

Kl. 11.05 Vestover mot Bergen

Kl. 11.15 Nesbyen

Kl. 11.35 Bergen

Kl. 12.05 Stavanger

Kl. 12.20 Lista

Kl. 12.35 Kjevik

Kl. 12.55 Sandefjord/Torp

Kl. 13.05 Rygge

Kl. 13.20 Oslo (sentrum)

Kl. 13.25 Kjeller

kl. 13.40 Gardermoen flystasjon

Kl. 13.45 Gardermoen (landing)

