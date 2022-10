Oversikt: Sjekk prisen på hjul­skift og dekk­hotell hos lokale verk­steder

Vil du spare ryggen din for høstens hjulskift? Vi har sjekket prisen hos åtte lokale dekkverksted.

– Jeg skal kjøre til Sverige på mandag. Når jeg skal kjøre såpass langt, tenkte jeg det var greit å få skiftet, vi vet ikke hvordan temperaturen blir på Østlandet, sier Kjell Reianes.

Han kjørte torsdag formiddag bilen sin inn i Dekkstra sitt dekkverksted i Bilhuset på Forus. Han har latt mekanikere ta seg av hjulskift og lagring av hjulene i flere år.

– En ting er at du skal ha plass til å oppbevare dem, det er ikke alle som bor i store eneboliger med store garasjer. I tillegg veier 20-tommersdekk gjerne 30–40 kilo og det er moderne sensorer som skal justeres og settes på plass. Hjulskift er en helt annen prosess enn før, sier Reianes som foretrekker å overlate jobben til profesjonelle.

Travle uker i vente

Han er langt fra alene. De siste årene har mange verksteder opprettet dekkhotell der de oppbevarer hjulene for kunder utenfor sesong og dekkverkstedene går travle uker i møte.

Nattefrosten har fortsatt ikke meldt sin ankomst i lavlandet, men i høyfjellet har det allerede kommet snø enkelte steder.

– Sørg for at bilen er skodd etter føreforholdene, var den klare oppfordringen fra trafikkoperatør John Andreas Omdal ved Vegtrafikksentralen før helga.

Dette koster hjulskift og dekkhotell

Aftenbladet har sjekket pris på hjulskift og dekkhotell hos et utvalg verksteder i distriktet. Hos de fleste verkstedene er det fortsatt mulig å få time på dagen.

Det er ikke uvanlig at verkstedene tar ulik pris etter biltype/størrelse. Vi ba derfor om pris på hjulskift for to ulike bilstørrelser:

Pris på hjulskift, Toyota Yaris (175/65 R15)

Pris på hjulskift, Tesla Model Y (255/45 R19)

Dekkhotell for hjulene til de to biltypene, samt hva som er inkludert i prisen.

Abonnenter kan under se prisoversikten over lokale verksteder som skifter dekk: