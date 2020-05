Hærverk på kirkegård i Sandnes: - Blomster røsket opp og slengt rundt

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Et trist syn møtte Kari Bolstad Seim i Sandnes. Foto: Leserbilde.

Tommas Torgersen Skretting journalist

Kari Bolstad Seim fikk seg en overraskelse av det negative slaget da hun 1. mai skulle besøke foreldrenes grav på Sandnes gravlund i nærheten av det gamle rådhuset i sentrum: En rekke blomster var revet opp og slengt vilkårlig rundt på deler av gravplassen. Blant gravene som var rammet av hærverket var foreldrenes.

– Trist. Tydelig at det er noen her som har besøkt gravlunden i andre ærend enn å minnes dem som er begravd her og stelle gravene deres.

Foto: Leserbilde. Foto: Leserbilde.