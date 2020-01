Vurderer Rogfast–kutt på 3 milliarder kroner

Vegdirektøren valgte å trekke Kvitsøy-anbudet, selv om Implenia/Stangeland reduserte tilbudssummen med 600 millioner. Nå har Rogfast-organisasjonen laget en kuttliste som viser at inntil 3 milliarder kan spares.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Vegdirektøren valgte å trekke Kvitsøy-anbudet, selv om Implenia/Stangeland reduserte tilbudssummen med 600 millioner. Foto: Statens vegvesen

Tor Inge Jøssang Journalist

– Vi i prosjektet har jobbet ut en kuttliste som dokumenterer at det er mulig å kutte nærmere 3 milliarder kroner. Med dette mener vi at vi skal holde oss innenfor opprinnelig kostnadsramme, sier Rogfast-sjef Gunnar Eiterjord.

Rogfast ble vedtatt av Stortinget med en kostnadsramme på 18,9 milliarder i 2017-kroner. Utbyggingen hadde pågått i over ett år, da tilbudene på Kvitsøy-kontrakten kom inn i sommer. Denne kontrakten ble på forhånd verdsatt til mellom 3 milliarder og 3,5 milliarder kroner, mens det reelle tilbudet fra Implenia/Stangeland Maskin var på drøyt 4,5 milliarder.

Etter at blant andre Sintef hadde gjort nye anslag av forventet totalkostnad, tråkket Vegdirektoratet på bremsene og avlyste kontrakten.

Kuttet 600 millioner

I et brev Aftenbladet har fått innsyn i, kritiserer Implenia/Stangeland beslutningen. De viser til forhandlinger der tilbudssummen ble kuttet 600 millioner kroner. Entreprenørene mener at vegvesenet har gjort feilvurderinger i sine kalkyler og undervurdert kompleksiteten i Kvitsøy-entreprisen.

– Vi tror SVV ville oppnådd betydelig lavere enhetspriser på de to andre hoved—parsellene som ikke er utlyst om de hadde valgt å fortsette prosessen. Det er derfor vår oppfatning at det er langt fra gitt at prosjektets kostnadsramme ville blitt sprengt om SVV hadde valgt å fortsette prosessen, heter det i brevet.

Rogfast-sjef Gunnar Eiterjord. Foto: Rune Vandvik

Rogfast i 2029?

I utgangspunktet skulle utbyggingen ha startet i 2014, med ferdigstilling i 2020. Prosjektet er blitt forsinket flere ganger. Blant annet måtte det lages ny reguleringsplan for Bokn, da Statens vegvesen i 2013 bestemte at stigningen skulle reduseres fra 7 til 5 prosent. Den gang sa regionveisjef Helge Eidsnes at målet var åpning i 2023.

Da Stortinget vedtok Rogfast, ble det lagt til grunn åpning i 2025/2026. Åpningen ble flyttet til 2026 da Vegdirektoratet bestemte seg for å utsette Kvitsøy-kontrakten for å revurdere strategien for kontrakter og gjennomføring. Etter dette tok det en del tid å få utsendt Kvitsøy-kontrakten, og i vår ble det sagt 2027.

På et møte i referansegruppen for Rogfast, ble det opplyst at prosjektledelsen så for seg åpning i 2028 dersom kontrakten ble gjennomført. Dersom kontrakten ble avlyst, slik den ble, var det snakk om en forsinkelse på om lag 18 måneder. Med andre ord i slutten av 2029.

Kontraktsform diskuteres ennå

I brevet er Implenia/Stangeland kritisk til at vegvesenet stoppet utlysingen av Kvitsøy-kontrakten. De viser til at vegvesenet vurderte kontraktsformen før utlysning. Konklusjonen fra markedet var den gangen ganske klar, at den valgte formen var den optimale måten å gjennomføre prosjektet på.

Kontraktsformen er ennå tema.

– Jeg kan bekrefte at vi i vår vurdering har sett på hvordan vi kan bruke erfaringer fra Ryfast, fra de tverrslagene som allerede er bygget på Rogfast, og en kontraktstrategi for å redusere gjennomførings- og kostnadsusikkerhet. Inkludert det å få til en god samhandling med entrepenørene i kontraktsprosessen, uttaler Eiterjord.

Kuttlisten og Rogfast-organisasjonens synspunkt skal nå vurderes internt i Statens vegvesen, både i utbyggingsdivisjonen og Vegdirektoratet. I tillegg har Vegdirektoratet engasjert eksterne konsulenter som jobber med materialet.

– Derfor ønsker vi ikke å kommentere detaljer i kuttene eller andre forhold før den interne prosessen i Statens vegvesen er ferdig, uttaler Eiterjord.

Publisert: Publisert 9. januar 2020 13:03