Mandag ettermiddag klokken 16.42 fikk brannvesenet melding om røykutvikling i et sameie i Hundvågveien.

– Vi har sendt inn røykdykkere for å sjekke. Det viste seg at det var røykutvikling i et el-skap, sier vaktleder Svein Nesse i Rogaland brann og redning.

Ambulanse og politiet rykket også ut til sameiet.

– Folk måtte ut av bygget, men det var ikke veldig dramatisk. Det var en del røyk i el-rommet, men vi har kontroll. Lyse er på plass for å utbedre feilen, sier Nesse.