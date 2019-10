Ingen nye Birgitte-svar før tidligst neste år

Etterforskningsgruppen i Sør-Vest politidistrikt fikk i vår tilbakemelding fra et institutt i Østerrike som har undersøkt biologisk materiale fra Birgitte Tengs-saken.

– Politiet innså tidlig at arbeidet med DNA-prosjektet kunne bli omfattende og tidkrevende, men vi ser nå at prosjektet har utviklet seg til å bli enda mer komplekst og tidkrevende enn først antatt, sier påtaleansvarlig Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt.

Politiet ber om forståelse for at man av etterforskningsmessige hensyn ikke kan gå i detaljer om DNA-prosjektet eller den øvrige etterforskningen.

– Vi vil fortsatt ikke gå inn på innholdet i rapporten, men arbeidet med DNA-prosjektet fortsetter, sier Berge i Sør-Vest politidistrikt.

Den videre etterforskningen går i to hovedspor, opplyser politiet i en pressemelding:

DNA-prosjektet. I rapporten fra rettsmedisinsk institutt i Østerrike er det resultater som kan danne grunnlag for ytterligere undersøkelser. DNA-analyser på dette nivået er imidlertid svært komplisert, og det må derfor foretas konkrete vurderinger av hva man eventuelt skal undersøke videre. Politiet vil ikke kommentere hva som eventuelt skal undersøkes og når det eventuelt blir gjort. Dette er av hensyn til etterforskningen.

Øvrig etterforskning. Selv om innsatsen har vært nedskalert i en lengre periode, blir det fortsatt utført nødvendige etterforskningsskritt. Dette arbeidet vil fortsette parallelt med DNA-prosjektet.

Politiet har fra gjenåpningen av etterforskningen i 2017 gitt uttrykk at etterforskningen vil pågå så lenge det finnes relevante etterforskingsskritt med oppklaringspotensial.

– Saken er svært spesiell. Politiets tilnærming har hele tiden vært at vi ikke vil la noe være uprøvd, og derfor fortsetter vi arbeidet selv om det er svært utfordrende å etterforske et drap som skjedde i 1995, sier Berge.

Henlagt i 2004

Birgitte-saken ble henlagt av førstestatsadvokat Harald L. Grønlien 8. november 2004. Begrunnelsen for henleggelsen var at det på det tidspunktet, mente påtalemyndigheten, ikke var mer å etterforske i saken.

13 år senere, i desember 2017, gjenopptok Sør-Vest politidistrikt etterforskningen etter anbefalinger fra Kripos’ Cold case-enhet. Cold case ble opprettet i 2015 etter at Stortinget året i forveien fjernet foreldelsesfristen for de mest alvorlige volds- og sedelighetsforbrytelsene.

Under en pressekonferanse i forbindelse med gjenopptakingen sa lederen av Cold case-enheten, Espen Erdal, følgende: «Etter vår vurdering er det konkrete etterforskningsskritt som bør følges opp. Etterforskningsskritt som vi tror kan lede til en oppklaring.»

Erdal var kritisk til arbeidet kollegene som hadde ansvaret for den mye omtalte drapssaken på Karmøy hadde gjort tidligere.

Fakta: Birgitte-saken Drapet: Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995. 1997: Tengs’ da 19 år gamle fetter ble dømt for drapet på sin kusine. Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs’ foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav. Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen står ved lag. Fetteren har flere ganger forsøkt å få saken gjenopptatt, uten hell. 2003: Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig. 2016: Birgitte Tengs-saken ble i januar den første saken som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos. I desember 2017 gjenopptok Sør-Vest politidistrikt etterforskingen. 2018: I et brev til fetterens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, skriver Sør-Vest politidistrikt at politiet ser helt bort fra fetterens tilståelse i saken. Sjødin sier at dette renvasker hans klient. April 2019: Politiet får nye svar på DNA-prøver i Birgitte Tengs-saken.

Omstridt tilståelse

Birgitte Tengs fetter ble pågrepet nesten to år etter drapet. Under omstendigheter som senere er blitt sterkt kritisert tilsto han våren 1997 drapet på sin egen kusine. Selv om han senere trakk erkjennelsen, ble han dømt for drapet i tingretten. I lagmannsretten ble han imidlertid frikjent, men han ble samtidig dømt til å betale erstatning til Birgittes foreldre.

I april 2018 sendte politiet ut en pressemelding om fetterens status i saken. Der fremgikk det at fetteren ikke på noe tidspunkt i den nye politijakten etter drapsmannen hadde hatt status som verken mistenkt eller siktet i saken.

I et brev sendt til den frifunnede fetteren, skrev etterforskningsledelsen at tilståelsen som fikk ham dømt i herredsretten, ikke lenger gjelder. I brevet beklager politiet også at fetterens rettigheter etter straffeprosessloven ble tilsidesatt under avhørene av ham. Det var under disse avhørene at den mye omtalte tilståelsen kom.

Klaget til FN

Birgitte Tengs’ fetter anklager norske myndigheter for brudd på menneskerettighetene. Han mener staten nekter ham å renvaske seg for anklagene om at det var han som drepte den 17 år gamle jenta på Karmøy i mai 1995.

I forrige uke sendte advokat Arvid Sjødin en klage til FNs Høykommisær for menneskerettigheter for å be FN-organet granske behandlingen fetteren har fått i det norske rettssystemet. De vil ha hjelp til å endre norsk lov slik at en erstatningsdommen som stempler fetteren som Birgittes drapsmann kan oppheves – mer enn 20 år etter at den ble avsagt.

– I dag sitter vi med en dom som stempler min klient som drapsmann selv om vi nå vet at dette er uriktig. Selv politiet har skriftlig bekreftet dette. Men på grunn av norsk lov er det umulig å få denne dommen omgjort, med de konsekvenser dette har for min klient og hans nærmeste, sa Sjødin til Aftenbladet i sommer.

Vil oppklare drapet

Politiet har stor forståelse for at først og fremst familie, men også lokalmiljø og befolkningen for øvrig, ønsker svar på hvem som drepte Birgitte Tengs.

– Det eneste som kan gi sikre svar er en oppklaring av drapet, og det er fortsatt vårt mål. Det er likevel ingenting som tyder på at vi står foran en snarlig løsning, sier Berge.

En rekke enkeltspørsmål har vært gjenstand for spekulasjoner i media, skriver politiet i pressemeldingen. Dette går blant annet på mulige gjerningsmenn. Politiet vil ikke kommentere dette, men vil likevel opplyse om at alle relevante opplysninger og tips blir ettergått.

– Vi ønsker ikke å bidra til ytterligere spekulasjoner med å gi våre vurderinger av de ulike teoriene som er lansert. Generelt er det utfordrende å trekke sikre konklusjoner om enkeltspørsmål i en så gammel sak fordi det er begrensede muligheter for å innhente ny informasjon nå, sier Berge.

Han oppfordrer personer som sitter på nye opplysninger i saken, om å kontakte politiet.