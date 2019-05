Kinesiske gjester besøkte oppdrettsanlegg ved Sjernarøyene

Grieg Seafood bekrefter at den kinesiske delegasjonen besøkte anlegget deres i Nedstrandsfjorden nord for Sjernarøyene, etter initiativ fra norske myndigheter. Deretter gikk turen videre til Kårstø, før delegasjonen vendte nesen mot Stavanger for middag.