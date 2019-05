Nytt, regionalt turmål: Kan flate Jæren ha bommet med sin Prekestol? Eller har de to?

- Nei, det er ikke noe vi har funnet på, forsikret Anne Reidun Garpestad, rådgiver i Time kommune, da Aftenbladet 16 april i år skrev at kommunale skilter, noen med Turistforeningens røde t-er, nå viste vei til Prekestolen på Jæren.

Nå kan du nå Prekestolen på 20 minutter - fra Jæren

Man kunne kanskje mistenke driftige jærbuer for å hive seg inn i dragkampen om en av Norges største naturattraksjoner.

For den ene dagen ligger Preikestolen i Forsand, så dukker den opp som kommunevåpen for Sandnes før den ender i Strand.

Fulgte Kartverket

- Vi har bare skiltet vår egen fjelltopp med navnet den alltid har hatt, det som er registret i Kartverket. Derfor ble det også Prekestolen med bare e, ikke Preikestolen, forklarte Garpestad.

Hun ante ikke hvor lenge kommunen på Jæren har hatt en topp med navn Prekestolen. Det gjorde heller ikke grunneieren, Lars Nedrebø.

- Men jeg har alltid visst at den var her, men jeg var ikke var klar over hvilken topp det var, sa bonden på Njå.

På jakt etter Prekestolen

Etterpå har det ikke bare vært en eksplosiv økning i antall turgåere til området. Det diskuteres nå hvilken fjelltopp som virkelig er Jærens egen Prekestol.

– Der skiltet er satt, er det bare et rundt berg, men gå et par hundre meter lenger inn, så ser du det vi mener er Prekestolen, sier en annen grunneier i området, Tønnes G. Kverneland.

Vi går inn fra toppen av Lyefjell og følger de nye skiltene til stemmen i enden av Ulvatjørn, og fortsetter kanskje 100 meter før vi setter kursen rett mot vest.

Tittet opp av skogen

Der - opp av skogen - stiger fram et stupbratt platå. Ja, det ser ut som en prekestol og toppen gir magasug som på det mer kjente platået i Lysefjorden.

De mange turgåerne som denne dagen står og fotograferer på plassen som er skiltet Prekestolen, ser ikke hit. Men de to stedene ligger kanskje bare to hundre meter fra hverandre.

– Ja, det er den bratte hylla i skogen vi har kalt Prekestolen, sier en annen grunneier, Nils Njå. Dermed ligger Prekestolen på hans families eiendom, som sønnen David nå driver.

Google + Yr = enige

På forhånd har kommunens rådgiver for «Ti turer i Time» Anne Reidun Garpestad sagt at kommunen bare har fulgt Kartverket. Men hun vil undersøke saken.

Aftenbladet har også med seg kart, printet ut fra google, som viser at det røde utropstegnet legger seg på toppen lenger sør- på den som er skiltet som Prekestolen. Det samme gjør værvarselet og kartet fra Yr. no, som også har Prekestolen Bryne inne på sine internasjonale værdata. Det hører med at samme Yr har registrert 33 plasser som Prekestolen og 42 plasser som Preikestolen i Norge.

Dermed kan både kommunen og grunneiere ha rett. Det kan være at den bratte fjellhylle ga navn til den høyeste toppen i området - og at Jæren faktisk har to Prekestoler.

Høyden er rett nok bare 261 meter. Den i Lysefjorden er 604 meter.

Ble superpopulær

Men det har likevel ikke hindret en ny folkevandring.

– Det tok av ved påske. Tusenvis av folk har gått inn bare her fra Njå og over min gård, rapporterer Tønnes G. Kverneland.

Han har gård like ovenfor TKS fabrikken ved Kvernaland, der mange turgåere parkerer. Det har blitt så mye trafikk at grunneieren og kommunen nå skal skal ha et møte om forholdene og eventuelle tiltak. Det har alltid gått en sti over eiendommen, men ingen hadde ventet at det skulle ta av som i vår.

– Jeg har dyr på beite. Blant annet en stut, og er redd at for at folk kan komme til skade på grunn av dyra, forklarer Kverneland.

Andre utgangspunkt er Åsen i Time og toppen av Lyefjell - for en tur til Prekestolen, der flate Jæren møter knausene mot Gjesdal.

