SUS orienterer om koronasituasjonen

Ledelsen ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) oppdaterer om koronasituasjonen ved sykehuset på en pressebrifing klokken 10.

Bildet er fra en tidligere pressekonferanse med SUS-direktør Inger Cathrine Bryne.

En eldre mann, hjemmehørende i Sandnes, døde i helgen på Stavanger universitetssjukehus (SUS). Vedkommende var smittet av koronaviruset. Dette er det første registrerte koronadødsfallet på SUS.

Aftenbladet sender mandagens korona-orientering i samarbeid med NRK og er også til stede med egne reportere.

10 innlagte – 3 i respirator

Mandag formiddag er status at 10 pasienter er innlagt ved sykehuset. Tre av disse trenger respirator.

– Ingen nye pasienter er blitt innlagt de tre siste dagene, sier administrerende direktør Inger Cathrine Bryne.

Videre forteller Bryne om planer for pandemi-håndtering i det nye universitetssykehuset.

– Noe som er det aller viktigste med det nye sykehuset er at det generelt er mye bedre plass. Det er en stor utfordring på dagens sykehus for den ordinære driften. Det er trangt og få enerom.

Evaluere

Bryne opplyser at sykehuset vil gjøre en evaluering på testutstyr og smittevernutstyr som har vært en stor utfordring for sykehuset.

– Både nasjonalt, regionalt og lokalt vil man gjennomgå situasjonen på disse viktige områdene for å sikre at man har nok for fremtiden, sier Bryne og fortsetter:

– På bakgrunn av erfaringer vi har gjort oss nå har vi mulighet til å gjøre endringer inne på det nye sykehusbygget.

Smittevernoverlege Jon Sundal ber folk fortsette dugnaden selv om det er påske.

– Vær ute og nyt solen i påsken, men fortsett den gode dugnaden vi har begynt på.

Åpne skoler og barnehager

Sundal mener det er fornuftig å åpne skoler og barnehager etter påske.

– Foreldrene til de minste er ofte unge og vil tåle covid-10 bedre enn andre i samfunnet. Ved å kun åpne skoler og barnehager for de minste vil vi ha en kontrollert spredning de neste ukene og månedene, sier Sundal, som mener det er vanskelig å si hvor mye høyere smittetallet vil bli hvis tiltakene myker opp etter påske.

– Det er fornuftig å begynne forsiktig og øke gradvis, slik at det blir en myk overgang.