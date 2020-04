Bjelland håper å holde alle 135 ansatte i arbeid: - Trenger politikere som skjærer igjennom

Grunderen Ole Bjelland har hittil klart å holde alle sine 135 medarbeidere i arbeid, uten permitteringer, og mener det kan fortsette slik også under koronakrisen hvis fylket og kommunene nå viser rask, politisk handlekraft .

– Vi vil bare jobbe, og derfor trenger vi nå noen som kan ta raske beslutninger i vedtatte prosjekt, sier entreprenør Ole Bjelland. Foto: Rune Vandvik

– For det er mye arbeid som venter. Og med regjeringens nye krisepakke blir det enda mer å gjøre, understreker Ole Bjelland, eieren av Bjelland AS, med base i Klepp.

Han har alltid drevet med gravemaskiner. Kom fra Skånevik til regionen i 1972, jobbet for Vassbakk og Stol og Risa, før han i 2002 startet for seg selv. Siden har han bygget opp en entreprenørbedrift som i fjor omsatte for 320 millioner kroner.

I høst var han en av entreprenørene som sammen med en hel bransje slo alarm da Statens vegvesen avlyste en rekke prosjekter og satte infrastruktur på vent fordi etaten skulle bli en del av fylkeskommunen. Da var det også mange prosjekter som var ferdig regulert og som skulle startes, men så manglet man offentlige prosjektledere - og entreprenørene måtte la maskinene stå.

– Det er det jeg ser og frykter vil skje igjen, at arbeid som skal gjøres stoppes av en tungvint saksprosess, sier Bjelland.

Her er noen eksempler

Han fikk fredag beskjed om at Sandnes tomteselskap har avlyst et byggefelt på Bogafjell.

Espedalsveien, utbedring av veien fra Bråstein til Sviland med ny sykkel og gangsti, var et bra et prosjekt som mange har regnet på. Det skulle komme i høst, ble avlyst på grunn av mangel på prosjektleder. Nå er denne på plass, men den nye beskjeden er at det ikke er penger.

Bueveien, den mye omtalte hovedveien fra Varhaug til E39, mangler bare andregangs godkjennelse.

Den nye porten til Sirdal, krysset på Sinnes, er et annet stort prosjekt som er ferdig regulert og finansiert. Men avgjørelsen om hvem som skal få oppdraget blir stadig utsatt.

– Det er mange slike gryteklare prosjekter. Men det hjelper ikke oss, hvis arbeidet stopper av noe som skjer underveis. Det er nå vi skulle hatt en ny Rettedal, en som skjærer gjennom for vedtatte prosjekter, er budskapet fra Ole Bjelland til dem som nå lokalt skal realisere det som kan bli mulig gjennom en ny statlig tiltakspakke.

Tøffe tider

Han håper sterkt at han skal klare å holde alle folk i arbeid, men må nå vurdere dag for dag. Alle de 135 ansatte har fått varsel om permittering, men ingen er tatt ut fordi mange av folkene er satt til andre ting i håp om nye oppdrag.

– Det handler ikke bare om entreprenører, men om underleverandører, de som selger maskiner og andre som leverer varer. Det er mange som sliter nå, og derfor trenger vi raske beslutninger, sier entreprenøren.