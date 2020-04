DIREKTE: Se åpningen av Ryfast

Klokken 14.15 onsdag er det offisiell åpning av Ryfast.

Andreas Askildsen Frontsjef

Da åpner de to siste tunnelene, Hundvåg- og Eiganestunnelen for trafikk. Du kan følge åpningen direkte fra klokken 14 i avspilleren over. Sendingen starter med intervju med representanter fra Vegvesenet og ordfører Kari Nessa Nordtun på Hundvåg klokken 14.

Program for Ryfast-åpningen

14:15 – Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen Kjell Inge Davik ønsker velkommen og leder seansen.

14:18 – Samferdselsminister Knut Arild Hareide taler fra sitt kontor i Oslo.

14:25 – Tale ved fylkesordfører i Rogaland Marianne Chesak.

14:30- Tale ved vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

14:35 – Prosjektleder Gunnar Eiterjord takker ansatte i Statens vegvesen og entreprenørene for jobben. Eiterjord står i dagsonen mellom Ryfylke - og Hundvågtunnelen på Hundvåg.

14:40 – Samferdselsminister Knut Arild Hareide gir Vegtrafikksentralen i Bergen beskjed om at de kan åpne alle innkjørsler til tunnelsystemet på seks steder i Stavanger.

Uten folkefest

Ryfast-prosjektet består av tre tunneler. Ryfylketunnelen åpnet 30. desember. Hundvåg- og Eiganestunnelen åpnes onsdag. Da er det også rigget for offisiell åpning av hele Ryfast-prosjektet.

Denne gangen blir åpningsseremonien uten folkefest. Det blir en markering med live-sending som vises av Aftenbladet. Sendingen starter klokka 14.15 og selve veien skal åpnes ca. klokka 14.40.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide deltar via video fra kontorstolen i Oslo. På Hundvåg stiller noen få til en blomsteroverrekkelse før bommen går opp, blant andre Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun og prosjektleder Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen. Deretter kjører de som første bil gjennom Hundvågtunnelen.

Her kan du bli med på kjøretur gjennom tunnelene - på 3,5 minutter:

