Klepp tok Arvid Mæland for ulovlig bruk, blir selv tatt for ugyldig vedtak

Nå har Fylkesmannen i Rogaland opphevet det mye omtalte pålegget fra kommunen om bruken av driftsbygningen hans på den tidligere basen på Hauge i Klepp.

Alle må ut av løa til Arvid Mæland, men Klepp vil ikke dra ut og sjekke andre gårder som står uten dyr

Arvid Mæland svarer med å sende en regning til kommunen på 50.000 kroner for tapte leieinntekter. I tillegg kommer 50.000 kroner «for tort og svie».

– Det siste var ikke noe jeg hadde tenkt på selv. Det kom etter tips fra en lokal politiker, forklarer Arvid Mæland fra sin nye base ved Numedalslågen, der han og kona, hundekjører Inger Marie Haaland, nå har 4000 mål.

Rykket ut med politi og brannvesen

Tilsynet var fredag 8. desember i fjor. Da kom kommunen med både politi og brannvesen til plassen hans i Klepp.

- Dette var voldsomt. De hadde visst også med seg en jurist. Skulle tro de var ute etter noe stort og kriminelt, kommenterte Arvid Mæland etterpå.

Fakta: Cowboyen Arvid Mæland, nå 50 år, fikk aldri tid til skolegang, men gikk tidlig sin egen vei med cowboyhatt og boots. Vokste opp på Hauge i Klepp, drev for seg selv, ble kjent som en fargerik klauvskjærer og gjorde snart gården om til dyrehage, selskapslokale og reisebyrå med seg selv som reiseleder og med hele verden som mål. Ble kjent som hyttebygger i USA, som kjøper av hodet til Gulliver i Kongeparken og av storgården i Vågå, og har gjennom hele livet fått mange ideer som lett kom i media.

For en gangs skyld var han litt overrasket over bølgene som kom etter ham selv. Denne gang hadde han ikke en gang gjort et stunt eller fått et plutselig innfall. Han ante fred og ro inne i de dype skoger, da Klepp kommune rykket ut etter en bekymringmelding.

Har leid ut i årevis

Den gamle driftsbygningen hjemme på Jæren ble før brukt som både grisehus og fjos, men jordene er solgt og dyra er borte. Og i over 15 år ble lokalene leid av motorsykkelklubben Boneshaker. I et annet lokale ble det mekket på biler.

-I tillegg fikk jeg inn en ny motorsykkelklubb med et ikke så lurt navn, Devils Choice, og det er kanskje den som er årsaken til at kommunen aksjonerte, antok Mæland. Klubben er omtalt som en støtteklubb til Hells Angels.

Stanset på timen

Kommunens administrasjon ga etter tilsynet «pålegg om opphør av bruk med øyeblikkelig virkning» og ga samtidig forhåndsvarsel om tvangsmulkt hvis bruken ikke stoppet. Vedtaket ble opprettholdt av politikerne.

Det ble understreket at dette ikke var en prinsipiell sak, rettet mot tomme driftsbygninger, men en enkelt sak, der kommunen reagerte etter tips fra politiet.

Mæland hevdet selv at han hadde en liste med over 30 andre tomme driftsbygninger som ble brukt til andre formål enn landbruk. For eksempel har redskapsbygget på samme plass huset reisebyrå og mye annet, og drives fortsatt som selskapsstedet «Huset på Jæren».

Pålegget ble rettet til feil brukere

Fylkesmannen kan imidlertid ikke se at pålegget som ble gitt, er rettet til «den ansvarlige»:

«Pålegget er sendt i kopi til brannvesen, politi og fire ulike mottakarar, men dette medfører uansett ikkje at brukarane av eigedommen har fått pålegget retta mot seg. Som følgje av dette er vedtaket til kommunen ugyldig. Fylkesmannen opphevar vedtaket, og sender saka tilbake til kommunen for ny behandling. Feil i utpeikinga av «den ansvarlege» er ikkje ein feil ved behandlingsmåten av saka.» Går det fram av vedtaket, der det understrekes at Fylkesmannen ikke har tatt stilling til utfallet av en eventuell ny behandling i kommunen.

Måtte bli slik, sier Mæland

-Det er gildt at nokon med berre søndagsskule og litt barneskule kunne forstå dette betre enn Klepp kommune, sa Arvid Mæland, da Jærbladet først omtalte saken sist onsdag.

I et nytt brev til kommunen, skriver han at alle leietakerne nå har sendt søknad om å få bruke lokalene som før. Han kommer også med en appell om at kommunen må jobbe for, ikke mot, innbyggerne:

– Sett dere ned, bli en foregangs kommune og hjelp alle som vil ta driftsbygninger i bruk - med enklere krav. Så får dere inn mer skatt fra utleie og flere bygninger som blir vedlikeholdt, er budskapet.

Ser ny praksis

Arild Børge Skjæveland (Sp), lederen i lokal utvikling i Klepp, mener Fylkesmannen nå har endret praksis i slike saker.

– For meg som grunneier og norsk borger, er det naturlig å sende et slikt pålegg til han som eier huset og eiendommen. Når Fylkesmannen, som skal ha overoppsynet med det vi gjør, mener at pålegget skal gå til brukerne, er det vel slik det nå skal gjøres, sier Skjæveland.

Han viser til egen grunn. Da det ble funnet rester etter en mur på Sele, ble han politianmeldt selv om han ikke visste hvem som hadde dumpet steinen, men han var grunneier.

– Så dette er en interessant sak. Men statsmyndighet bestemmer, konstaterer utvalgslederen.

Nå blir det en ny runde om bruken av løa på Hauge, da med søknad om bruksendring fra brukerne, ikke huseier Arvid Mæland.