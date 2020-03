460.000 gratisturer i Ryfyfylketunnelen: - Feil å si at Ryfast «taper» så mye penger

Hver måned uten bompenger går Ryfast-prosjektet glipp av anslagsvis 27 millioner kroner. Men det har liten betydning, ifølge prosjektlederen.

Gratisperioden i Ryfylketunnelen har snart pågått i tre måneder. Foto: Kristian Jacobsen

I november ble det kjent at innkrevingen av bompenger starter når hele Ryfast-prosjektet er tatt i bruk. På dette tidspunktet var planen å klippe snoren i februar. Åpningen ble deretter utsatt til 30. mars på grunn av tidkrevende sikkerhetstesting, og nå på ubestemt tid på grunn av korona-situasjonen.

Beslutningen om å utsette bominnkrevingen ble fattet av regionveisjef Tone Oppedal i Statens vegvesen region vest. Hun lyttet til rådet fra Rogaland fylkeskommune.

Oppedal signaliserte at ved vesentlige endringer i prognosen for trafikkåpning, vil vegvesenet vurdere innkrevingsstart i Ryfylketunnelen på nytt. Etter en omorganisering er det nå Vegdirektoratet som bestemmer.

Aftenbladet har spurt om hva som er planen for innkrevingsstart.

– Vi må få komme tilbake til tidspunkt for åpning av tunnelen og start på innkreving så snart vi vet mer om situasjonen rundt utvikling av koronaviruset, svarer avdelingsdirektør Åge K. Jensen.

Over 460.000 gratisreiser

Fra åpningen 30. desember til 17. mars kjørte 463.201 biler gratis gjennom Ryfylketunnelen. Hvis disse hadde betalt, ville det gitt cirka 52 millioner kroner i bominntekter til gigantprosjektet, som har kostet 8,2 milliarder kroner i 2020-kroner.

Det første året skal bommene etter planen ta inn cirka 322 millioner kroner. Av dette skal om lag 200 millioner kroner kreves inn i Ryfylketunnelen, resten i Hundvågtunnelen.

I teorien taper dermed Ryfast-prosjektet gjennomsnittlig 27 millioner kroner for hver måned uten bompenger.

– Det blir feil å si at Ryfast «taper» så mye penger. Bompengeinnkrevingen forskyves bare litt og rentenivået er så lavt at noen få måneder forlengelse på bompengelånet gir marginale renteutgifter, kommenterer Gunnar Eiterjord, prosjektleder for Ryfast.

Korona-restriksjoner gir trafikknedgang

Etter ett år skal bomtakstene evalueres. Hvis det gjennomsnittlig kjører færre enn 4850 biler per døgn gjennom Ryfylketunnelen, må bomtakstene settes opp. Fram til korona-restriksjonene ble iverksatt lå trafikkmengden an til å ende langt over prognosene, selv med bompengeinnkreving.

Korona-situasjonen kan bety at årets bominntekter blir lavere enn forventet. Mandag kjørte 3652 kjøretøy gjennom tunnelen mot 5226 forrige mandag, med andre ord 30,1 prosent nedgang.

Ryfast-sjef Eiterjord regner det som ganske sikkert at trafikken kommer tilbake på et normalt høyt nivå når koronaperioden er over.

Tungt for Høgsfjord-sambandet

Samtidig fører gratis tunnel og korona-restriksjoner til mindre trafikk over Høgsfjord-sambandet, som er livsnerven i Sandnes kommune etter sammenslåing med Forsand. Varaordfører Pål Morten Borgli mener at det offentlige gir Ryfast et klart konkurransefortrinn, melder Sandnesposten.

– Det er jo klart at om SAS får i oppdrag å fly gratis mellom Sola og Oslo på statens regning, vil jo være vanskelig for Norwegian, sier Pål Morten Borgli til Sandnesposten.