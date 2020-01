Coronaviruset: Familien til Chen er isolert i Kina

Flere ganger til dagen ringer Xuesong Chen fra Stavanger til foreldrene og storesøsteren i Kina, som er isolert i YiChang.

Xuesong Chen snakker flere ganger om dagen med familien som er isolert i Kina på grunn av virusutbruddet. Foto: Jon Ingemundsen

Julie Teresa Olsen Journalist

– Jeg ber dem innstendig om å holde seg innendørs. Jeg er så bekymret for dem, sier Xuesong Chen. Tårene presser på når hun snakker om foreldrene, søsteren og nevøen i hjembyen YiChang, en av de 12 byene som er isolert i Kina.

Så langt er 26 personer døde og 830 personer smittet av det dødelige coronaviruset.

– Foreldrene og familien min har isolert seg hjemme. Ingen vet hvor lenge de må holde seg inne. De ber meg om ikke å være bekymret, men jeg ser jo at situasjonen blir verre, sier Chen.

Fredag kveld opplyste franske myndigheter at to personer i Frankrike har testet positivt på coronaviruset. Det er de første tilfellene i Europa. Rundt 56 millioner mennesker er berørt av reiserestriksjoner som myndighetene har innført i 18 byer i Hubei-provinsen, der virusutbruddet startet. Lørdag innførte fem byer i provinsen restriksjoner på reiser. Fra før var det innført begrensninger på tog- og busstrafikk i 13 byer, blant dem storbyen Wuhan der utbruddet startet. Til sammen 18 byer i provinsen har nå innført ulike former for begrensninger for reisende, opplyste lokale myndigheter lørdag.

Restriksjonene omfatter stenging av ulike ruter for kollektivtrafikk og tilgang til motorveier.

Antall døde etter virusutbruddet som startet i Kina, har økt til 41, ifølge myndighetene i landet. Det er også påvist tilfeller i Australia og Malaysia.

Kineserne er bekymret for at viruset skal spre seg. 12 byer er så langt isolert. Foto: CHINATOPIX

Studerte i Wuhan

Hun leser alt hun kommer over av nyheter om hjemlandet som hun forlot for fem år siden. Kjærligheten brakte henne til Norge. I dag er hun gift og bor på Eiganes sammen med mann og en sønn på snart 1 år.

Chen studerte i byen Wuhan, hvor viruset først ble oppdaget. Hun har fortsatt mange venner og slektninger i byen. De forteller om en spesiell situasjon.

– De fleste vennene mine har isolert seg. De går ikke på jobb.

Foreldrene er over 70 år, men har god helse. Ingen av dem har sertifikat. All kollektivtrafikk er stanset av frykt for at viruset skal spre seg. Da er eneste alternativ å ta beina fatt.

Hennes 15 år gamle nevø har vinterferie fra skolen, men har fått beskjed om at skolen ikke kommer til å starte opp som planlagt.

– Vi ber hver dag om at dette skal gå bra og at de så fort som mulig klarer finne en vaksine, men vi vet jo at det ikke er så lett, sier Chen.

Kapasiteten på sykehusene i Kina er sprengt. Foto: CCTV

Dempet feiring

Den kinesiske nyttårsfeiringen, for mange er årets store høydepunkt, er tonet betydelig ned.

– Vanligvis feirer folk hele dagen, kvelden og natten. De går fra hus til hus for å besøke venner og familie, men nå holder de seg bare inne, forteller Chen.

Kinesiske myndigheter har nå lagt reiserestriksjoner på 35 millioner innbyggerne i tolv byer rundt området hvor coronaviruset startet, melder New York Times.

Mangler utstyr

Sykehusene i Kina er sprengt, mange mangler nødvendig utstyr.

Chen er fortvilet. Hun vil gjerne hjelpe. Torsdag opprettet hun en innsamling på Bidra.no for å samle inn penger til utstyr.

– Sykehusene mangler masker og beskyttelse. Det er en fortvilet situasjon. Vi må forhindre at dette sprer seg. Jeg tenker på sykehuspersonalet som risikerer sitt eget liv for å hjelpe andre.

I Wuhan skal det bygges et nytt sykehus med plass til 1000 potensielle corona-pasienter, i løpet av seks dager.

Ifølge kinesiske medier, er smitten hos helsepersonell langt høyere enn det kinesiske myndigheter har bekreftet.

Xuesong Chen er bekymret for venner og familie i Kina. Foto: Jon Ingemundsen

Også familien til Chen begynner å gå tomme for nødvendig utstyr.

– Folk må forstå hvor alvorlig dette er. Mange av butikkene er tomme for masker og drakter som kan beskytte mot smitte. Søsteren min har fått tak i 10 masker som skal rekker til fire personer. Det varer ikke lenge. Maskene kan kun brukes i to dager, forklarer hun.

I Beijing under sarsutbruddet

Utbruddet av coronaviruset sammenlignes med sars-utbruddet i 2003 hvor over 8000 mennesker ble smittet og nesten 800 døde.

Chen jobbet på et hotell i Beijing da sarsviruset brøt ut i 2003.

– Jeg jobbet med maske i flere måneder. Alle var redde for å bli smittet. Men vi hadde ikke noe valg, vi måtte jobbe, forteller hun.

– En av kollegene mine fikk sars. Jeg husker at de kom og hentet han ambulansen.

Håp om at det ikke sprer seg

Aftenbladet har snakket med professor Rebecca Jane Cox Brokstad leder av Influensasenteret ved Universitetet i Bergen.

– Hva er sjansen for at viruset kan spre seg til Norge?

– Når WHO sa at det ikke er full krise, betyr det at de tror de skal klare å begrense det. Tilfellene som er oppdaget utenfor Kina, har foreløpig ikke spredt seg til andre personer. Det er en god mulighet for at de klarer å holde det isolert til Kina, forklarer Brokstad.

– Kina har vært mye mer åpne med informasjon denne gang enn under sarsutbruddet. Den gang tok det lang tid før de meldte fra. Denne gang var de tidlig ute. Da er det lettere å stanse utbruddet. Men dersom folk som reiser ut fra Kina klarer å spre det, bør vi begynne å bli bekymret, legger hun til.

Viruset har en krone rundt viruset. Det er derfor det heter coronavirus. Det har 80 prosent av de samme genene som sarsviruset. – 25 prosent av dem som er smittet har alvorlig sykdom. Ca. 4 prosent dør av viruset. Jeg har forstått det slik at det er personer med underliggende sykdommer som er mest sårbare for å dø av coronaviruset, sier Brokstad.

– Hva bør du være oppmerksom på dersom du skal reise til Kina eller området rundt?

– De som er i risikogruppen bør ta influensavaksine. Ikke oppsøk levende markeder, pass på god hygiene rundt mat og hold deg borte fra folk som har luftveisinfeksjoner. Det er alltid viktig med god håndhygiene mener hun.

Fakta Virusutbruddet i Kina * Det nye coronaviruset ble først oppdaget i byen Wuhan i begynnelsen av januar. Byen har 11 millioner innbyggere og hovedsteder i Hubei-provinsen i den sentrale delen av Kina. * Kinesiske forskere mistenker ved lungeviruset kan ha smittet mennesker gjennom ulovlig salg av ville dyr på et merke i Wuhan. Ifølge Kinas nasjonale helsekommisjon kan viruset også smitte mellom mennesker. * En rekke kinesiske byer har innført reiserestriksjoner for å forhindre ved viruset sprer seg. * Hittil er 26 mennesker døde som følger av utbruddet, alle i Kina, og 830 mennesker har fått påvist smitte. Det er også mulig å få noen smittetilfeller i Japan, Taiwan, Thailand, Sør-Korea, Singapore, Vietnam, Hongkong, Macau og USA. * Verdens helseorganisasjon (WHO) sier det foreløpige ikke er grunn til å erklære global helsekrise. (NTB)

Publisert: Publisert 25. januar 2020 10:38

