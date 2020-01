Frp vil felle flere ulveflokker

Frp foreslår å ta ut de siste revirene i ulvesonen og går hardt ut mot den rovdyrpolitikken partiet helt til denne uken støttet opp om.

Frps stortingspolitiker Terje Halleland foreslår nå å felle de siste revirene i ulvesonen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Terje Halleland, som er Frps fraksjonsleder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, mener regjeringen har mislyktes med å dempe konfliktnivået i rovdyrpolitikken.

– Da ser vi ikke lenger noe annet valg enn å komme med et forslag om å ta ut de siste revirene i ulvesonen, sier han til NTB.

Halleland sier partiet i regjering arbeidet hardt for at rovviltnemndene og stortingsflertallets vilje skulle ligge til grunn.

– Dessverre opplevde vi at daværende klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) kjørte et sololøp, der han ikke tok hensyn til dette og lot mindretallsviljen trumfe. Sveinung Rotevatn (V) bør være klar over at vi ikke vil la denne saken bli liggende, sier Frp-politikeren.

Rotevatn overtok fredag Elvestuens jobb som klima- og miljøminister.

Senterpartiet foreslo for halvannen uke siden å skyte ulvene i revirene Mangen og Rømskog. Hvis Senterpartiet og Frp også får med seg Arbeiderpartiet på at ulveflokkene skal felles, blir det flertall mot regjeringen.

Stortinget har vedtatt et norsk bestandsmål på fire til seks ynglinger per år, hvorav tre skal være helnorske ynglinger. Ynglinger i grenserevir skal telle med, men da med en faktor på 0,5.

