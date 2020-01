Solberg vil ikke beklage teateruttalelser etter Bertheussen-tiltale

Erna Solberg (H) trekker ikke tilbake kritikken mot teaterstykket «Ways of Seeing» etter at Riksadvokaten torsdag tok ut tiltale mot Laila Anita Bertheussen.

Statsminister Erna Solberg vil ikke trekke tilbake kritikken mot Black Box Teater og teaterstykket «Ways of Seeing» etter tiltalen mot Laila Anita Bertheussen i trusselsaken. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Tidligere justisminister Tor Mikke Waras (Frp) samboer Laila Anita Bertheussen ble torsdag tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere – blant annet sin egen samboer.

Handlingene i tiltalen ses i sammenheng med et omstridt teaterstykke som ble framført på Black Box i Oslo, der fotografier og videobilder av boligene til Wara og Tybring-Gjedde ble vist i bakgrunnen. Kort tid før det ble klart at Bertheussen ble siktet i saken i mars i fjor, kritiserte Solberg teaterstykket.

– De som har laget stykket, må tenke over at de også bidrar til å sette et fokus på politikere og deres omgivelser som bidrar til at det er tøffere å være politiker, uttalte hun da, en uttalelse som senere har blitt møtt med mye kritikk.

– Belastende

På spørsmål fra NTB om hun nå, etter tiltalen, vil beklage kritikken overfor Black Box og de ansvarlige bak teaterstykket, svarer Solberg nei.

– Jeg kommer ikke til å trekke tilbake min påpekning av at den forestillingen gikk inn i integriteten til folk, og at dette var en belastning for familien, sier Solberg.

– Jeg har aldri beskyldt dem for å stå bak noe som helst, og det er viktig å understreke. Det er viktig å huske hva jeg faktisk sa. At det var en belastning, og at de burde tenke over det. Hele scenografien og hele arbeidet rundt og måten de markedsførte det på, vil oppleves som en belastning, sier Solberg, og legger til:

– Jeg mener at min jobb som statsminister ikke fritar meg fra ytringer også om kunst, og jeg er opptatt av at politikere skal ta kritikk og annet, men at det også kan være belastende, sier Solberg.

Ap ba om beklagelse

Solberg har også tidligere avvist å beklage uttalelsene fra Stortingets talerstol etter krav fra Aps Anette Trettebergstuen i mars i fjor.

Bertheussen (55) nekter straffskyld for punktene i tiltalen, opplyste hennes forsvarer, advokat John Christian Elden, torsdag.

