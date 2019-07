Grasbrann på Hundvåg slukket

Tirsdag kveld brant det på et jorde like ved Hundeparken på Hundvåg. Bonden som eier klarte å slukke de åpne flammene før mannskapene fra Rogaland brann og redning IKS kom til stedet.

– Vi fikk melding av en forbipasserende om at det brant skikkelig, men heldigvis viste det seg ikke å være så ille, sier Christer Gilberg som er vaktleder ved Rogaland brann og redning IKS.

Brannmannskapene dynket området med vann og konstaterte raskt at de hadde kontroll på stedet.

– Det brant i et område på 20–30 meter like ved Hundeparken. Ikke veldig dramatisk. Vi gjorde oss raskt ferdige, forklarer Gilberg.

Gilberg understerker at faren for brann i terrenget er større nå enn for noen uker siden. Oppholdsværet og solen den siste uken gjør at folk bør vise varsomhet dersom de griller eller tenner ild utendørs.

– Folk må gjerne grille og kose seg, men det er viktig at de tar hensyn til at det har vært tørt en periode nå. Det er ikke veldig stor skogbrannfare, men den er større nå enn tidligere i sommer, sier Gilberg.

Brannmannskapene gleder seg derfor over værmeldingene som viser at det gode været ikke kommer til å vare.

– Vi er derfor glade for at det er meldt regn til helgen. Det kommer som bestilt for oss, sier Christer Gilberg i Rogaland brann og redning IKS.