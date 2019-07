14-årige Endre Byre er 24. best i verden i Fortnite: – En vanvittig stor prestasjon

Endre Byre er 14 år fra Stavanger. Under kvalifiseringen til verdensmesterskapet i Fortnite i New York slo han ut bortimot 40 millioner spillere. Turneringen gikk av stabelen i helga og Stavanger-gutten kom på 24. plass i solokonkurransen. Han vant dermed 50.000 amerikanske kroner, det tilsvarer rundt 430.000 norske kroner.

Omkring halv million mennesker så innspurten av konkurransen direkte.

– Fortnite spilles av en vanvittig stor mengde mennesker, og det å hevde seg i verdenstoppen der betyr jo at du er bedre enn mange millioner andre, sier Liga- og turneringsansvarlig for e-sport, Erling Rostvåg.

Krevende å nå toppnivået

Cirka 250 millioner brukere var registrert med spillkontoer hos utgiveren av Fortnite, Epic Games i mars. Amerikanske Kyle Giersdorf, vant solokonkurransen, og premien på 3 millioner amerikanske dollar. Det tilsvarer cirka 26 millioner norske kroner.

Liga- og turneringsansvarlig for e-sport Erling Rostvåg mener Endre Byres prestasjon er en stor bare ved å klare å kvalifisere seg til finalen.

– Det er en vanvittig stor prestasjon, enten om du havner på første eller 24. plass, sier Rostvåg.

Videre sier Rostvåg at for de som ikke selv har spilt Fortnite, er det vanskelig å forstå hva som skal til for å bli ordentlig god i det.

– De fleste har prøvd å kaste en ball og konkludert med at de enten kan bli gode i det eller ikke. Derimot har ikke alle har spilt mye dataspill, da er det vanskelig å vite hvor krevende det faktisk er å nå toppnivået, fortsetter han.

Ikke timene som teller

På spørsmål om hva som skal til for å nå toppnivået i dataspill svarer Rostvåg at analytiske evner er viktig.

– Selvfølgelig må man spille en del, men det å kunne analysere sitt eget spill og finne ut hva man kan forbedre er viktig, sier han.

Rostvåg fortsetter med at det ikke alltid er antall spilletimer som teller.

– Det å spille veldig mange timer, er den enkle delen. Det å derimot bruke de timene på å bli bedre, det er det vanskelige, sier han.

Hardere konkurranse fremover

Lørdag vant norske Emil «Nyhrox» Bergquist Pedersen (16) duokonkurransen, sammen med sin østerrikske partner David W. Førstepremien var også der på 3 millioner dollar, som ble delt mellom de to på vinnerlaget.

– Det er kult at vi har folk som presterer på flere nivåer. Nå har jo Emil Berquist Pedersen veldig mye oppmerksomhet, men det er bra at vi viser frem prestasjonene til de som ligger litt bak han som akkurat nå er best. Nivåene kan svinge mye, sier Rostvåg.

Han fortsetter med at Fornite er en ganske ny e-sport, noe som betyr at både nivå og regler fort kan endre seg i fremtiden.

– Sannsynligvis kommer konkurransen til å bli hardere fremover, så det blir ekstra viktig å klare å etablere seg i toppen, og bruke det nivået de nå har til å bli der, avslutter Rostvåg.