Jakob Vignes Årsvold og Bengt Tovslid i Bergknapp AS i en blomstereng med arter tilpasset Sør-Norge. Her dominerer prestekrage og den rosa engtjæreblom, men det finnes totalt 17 arter i denne enga. Artene er plukket ut etter anbefaling fra Norsk institutt for bioøkonomi. Foto: Jon Ingemundsen