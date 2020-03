Kvadrat sliter med ungdomsbråk

Ungdomsbråk har ført til mer vakthold på Kvadrat. Politiet ber foreldre følge bedre med på hvor barna oppholder seg.

Politiet følger ekstra godt med på hva som skjer på Kvadrat om dagen. Foto: Pål Christensen

Julie Teresa Olsen Journalist

Det skriver RA.

– Vi ser at unge ungdommer, noen nede i 12-årsalderen, som henger på senteret. De fleste oppfører seg fint, men noen lager også kvalm. Vi har meldinger på slåsskamper, knuffing og ufin oppførsel mot kunder og butikkansatte, sier politioverbetjent Cecilie Heggli, avsnittsleder for forebyggende på Sandnes politistasjon til RA, som først omtalte saken.

Hun ber foreldre følge med på hva barna gjør på fritiden. Politiet har vært i kontakt med flere foreldre som er uvitende om at barna deres oppholder seg på Kvadrat.

Senterleder Renate Hjørnevik på Kvadrat. Foto: Jon Ingemundsen

Mer vakthold

Senterleder Renate Hjørnevik bekrefter til RA at det har vært en del utfordringer med ungdom den siste tiden.

– Vi er enige med politiet at det er en negativ tendens. Kvadrat er et trygt sted å være. Men som ellers i samfunnet ser vi at ungdomsmiljøene blir tøffere. Spesielt har tyveri med ungdommer under 15 år økt, sier senterlederen til avisen.

Oppblomstringen av bråk fører til at kjøpesenteret oppbemanner med flere vektere.

Ønsker ungdommen velkommen

Ifølge RA følger politiet i Sandnes ekstra godt med på det som skjer på Kvadrat. De er oftere innom senteret nå enn før for å følge med på utviklingen.

Senterlederen har ingen planer om å nekte ungdommer tilgang. Tvert imot ønsker hun dem velkommen til Kvadrat.

– Samtidig oppfordrer vi foreldre til å følge litt med på hva som rører seg blant ungdommene i dag, og snakke med dem. Det er kanskje det mest forebyggende tiltaket, sier senterlederen til RA.