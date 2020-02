Gult farevarsel - melder mye regn og vind i kveld og i natt

Det vil både regne og blåse mye i kveld og i natt. Det er sendt ut gult farevarsel for Vestlandet.

Fra et tidligere uvær på Rennesøy. Foto: Jarle Aasland

Eivind Aarre Journalist

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel på grunn av store nedbørsmengder i Vest-Agder og Rogaland, Sunnhordland og Hardanger.

– Det ventes lokalt 60-80 mm nedbør på 12 timer. Den mest intense perioden ventes å være fra lørdag kveld til søndag morgen, meldes det.

– Det er fare for overvann i tettbygde områder. Det er også fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

– Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver. Rask økning av vannføring i små vassdrag. Lokale oversvømmelser der elve-/bekkeløp er fylt opp med is. Kan føre til stengte veier og bruer. Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer, meldes det på varsom.no.

Rådet er: Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Farevarselet gjelder fram til klokken 16 søndag.

Det meldes også om sør og sørøstlig vind med lokalt kraftige vindkast på 25–35 m/s.

Anbefalingen er å sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no).

– Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.