Den nye busstasjonen åpner 2. desember

Trolig er både kollektivreisende og de næringsdrivende på Ruten glad for at byggeperioden på bussholdeplassen går mot slutten. Det er om lag en måned tidligere enn planlagt.

Allerede klokken 05.00 mandag 2. desember ruller de første bussene ut fra sine nye holdeplasser.

Næringsdrivende melder at de har hatt svikt i omsetningen i byggeperioden.

Siden starten av september, har det vært omfattende gravearbeid på området sør for terminalbygget på Ruten. Bussene har de siste månedene gått fra en midlertidig oppstillingsplass nord for terminalbygget.

Det er Rogaland fylkeskommune som har tatt regningen på rundt 20 millioner for å oppgradere den gamle bussholdeplassen. Dette er en del av hele opprustningen av Ruten, som etter planen skal stå ferdig rundt vår/sommer 2021.

– Vi har hatt et godt samarbeid med vår entreprenør Bjelland AS. Takket være deres innsats har den stramme fremdriftsplanen blitt holdt til punkt og prikke – og vel så det. Jeg er derfor stolt over at de reisende i Sandnes kan ta i bruk den nye bussterminalen flere uker før skjema. Dette har nok mange i byen vår gledet seg til, sier kommunaldirektør Leif Aarthun Ims for Byutvikling og teknisk i Sandnes kommune i en pressemelding.

Bussholdeplassen har fått nye perronger, nye skur, ny beplantning og nytt dekke. Omfattende lyssetting av området og et tversgående fotgjengerfelt skal bidra til økt sikkerhet og trivsel de reisende.

Arbeidet med ny Ruten-park fortsetter på området nordøst for terminalbygget.

Vågsgata vil bli stengt av permanent for fotgjengere helt frem til Blink-festivalen i august.