Klepp skrur opp SFO-prisen, Sandnes på stedet hvil

Tirsdag ble det kjent at det politiske flertallet i Stavanger innfører gratis SFO til førsteklassingene. I Oslo har 6-åringene fått gratis deltidsplass på SFO i flere år allerede.

Det er den enkelte kommune som fastsetter SFO-prisen, og det er variasjoner mellom kommunene i Rogaland. De fleste forlanger fra 2700 til 3000 kroner i måneden for hel plass på SFO. Siden noen kommuner ikke praktiserer søskenmoderasjon, kan prisforskjellene likevel bli temmelig store.

Som Aftenbladet skrev tidligere i høst, peker Klepp seg ut som en av de dyreste kommunene. En familie med to barn i full SFO, må ut med 7070 kroner i måneden – da er matpenger og morgentillegg inkludert. SFO åpner allerede klokken 06.45. Det gis ikke søskenrabatt.

Jekker opp prisen

– Vi opprettholder satsene som i dag, med en liten prisjustering oppover fra 2020, sier den ferske Ap-ordføreren i Klepp Sigmund Rolfsen (Ap).

Jon Ingemundsen

Fra neste høst vil full SFO-plass – med morgentillegg og matpenger – koste 3625 kroner i Klepp. Det er ingen planer om å innføre søskenmoderasjon. De som ikke bruker morgen-SFO får en reduksjon i prisen på 385 kroner i måneden.

– Vi har prioritert å bygge og renovere skoler. Vi skal blant annet bygge ny skole i Kleppeloen. Derfor klarer vi ikke å gjøre noe med SFO-satsene, sier Rolfsen.

Les mer:

Gratis-SFO ikke aktuelt

Heller ikke i Sandnes planlegger de å svare på gratis-innføringen i nabobyen Stavanger.

– Slik det ligger an nå, er ikke gratis SFO-aktuelt. Vi har imidlertid innført søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage, og det blir ingen økning av SFO-prisen til neste år, i tråd med rådmannens budsjettforslag, sier Annelin Tangen (Ap).

Fredrik Refvem

Prisen for hel plass i dag er 2860 kroner. Matpenger kommer i tillegg. Det gis 25 prosent søskenrabatt, og lavtlønte kan søke om redusert betaling. Deltagelsen i SFO i Sandnes har sunket de siste årene. Fra 55,8 prosent i 2015 til 48,3 prosent i fjor.

– Det er synd, men nettopp derfor gjør vi noen tilpasninger lokalt. I tillegg har regjeringen vedtatt at utgiften til SFO ikke skal være høyere enn 6 prosent av husstandens inntekt. Satsingen i Stavanger er frisk, og vil nok føre til høyere deltagelse, men det koster mye. Slik den økonomiske situasjonen er i Sandnes nå, er et slikt løft ikke realistisk, sier Tangen.

Heller ikke Ap-styrte Gjesdal har planer om gratis SFO.

– Det er et spenstig og godt grep det Stavanger gjør. Gratis SFO kunne vært et fornuftig tiltak nasjonalt, men da må de følge midler med, sier ordfører Frode Fjeldsbø (Ap).

I Gjesdal koster full plass 2900 kroner, barna har med egne matpakker. Det gis søskenrabatt på 30 prosent. Prisen justeres noe neste år, i tråd med prisveksten.

Geir Søndeland

– Men vi prioriterer et annet fattigdomsbekjempende tiltak, røper Fjeldsbø, som denne uken legger fram Gjesdal-posisjonens forslag til budsjett.

– Vi vil at barnetrygden skal holdes utenfor beregningen av sosialhjelp, sier Fjeldsbø.

Fredrik Refvem

Sola kommune har verken søskenmoderasjon eller annen type moderasjon i SFO. Men varaordfører Siv-Len Strandskog (Ap) skulle gjerne sett at Sola tok etter Stavanger.

– Det de har fått til i Stavanger er kjempemessig. I programmet vårt hadde vi et punkt om to timer gratis SFO for 1–3. trinn. Vi har også sagt at vi ønsker søskenmoderasjon. Men foreløpig har vi ikke fått til dette i Sola fordi vi styrer sammen med ulike partier med ulike prioriteringer, sier Strandskog.

Deltagelsen går ned

Tall fra SSB viser at deltagelsen i SFO har gått ned i så godt som alle rogalandskommunene de siste årene (se oversikt under).

Innbyggere fra 6 til 9 år i kommunal eller privat SFO i prosent. (2015 i parentes):

Stavanger: 67,8 % (70,2) Rennesøy: 58,4 % (65,3) Randaberg: 52,6 % (58,3) Hjelmeland: 51,2 % (50,3) Sandnes: 48,3 % (55,8) Gjesdal: 46,0 % (54,7) Time: 43,8 % (45,3) Sola: 52,7 % (56,6) Eigersund: 42,6 % (47,7) Klepp: 42,4 % (48,7) Strand: 39,7 % (40,0) Finnøy: 37,8 % (37,9) Hå: 27,2 % (29,3) Bjerkreim: 21,2 % (27,2) Landet: 60,5 % (61,5)