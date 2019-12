Kommunen fikk sprenge bymuren i kampen for å beholde Aarbakke As

Aarbakke AS har vært i akutt behov for areal til utvidelse. Nå er ny tomt funnet - utenfor grensen som skal beskytte landbruket mot Bryne. I potten kan det ligge et stort antall nye arbeidsplasser. 35 nye jobber er alt inne på neste års Aarbakke-budsjett.